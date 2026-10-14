ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പയ്ക്ക് ശ്വാസകോശ കാൻസർ സ്ഥിരീകരിച്ചു
ആഗോള കത്തോലിക്കാസഭയുടെ തലവനും റോമിലെ ഭരണാധികാരിയുമായി ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പയ്ക്ക് അർബുദം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശ്വാസകോശ കാൻസർ ആണ് മാർപാപ്പയ്ക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് വത്തിക്കാൻ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
അറിഞ്ഞത് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ
മാർപാപ്പയുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്തായി അസാധാരണമായ ഒരു വളർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പരിശോധനയിലാണ് അർബുദം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 71 വയസാണ് ഇപ്പോൾ ലിയോ പതിനാലാമന്. റോമിലെ ജെമല്ലി ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ.
ആശുപത്രിയിൽ തുടരും
നിലവിൽ മാർപാപ്പയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. ഒരാഴ്ചയോളം അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുമെന്നാണ് വത്തിക്കാൻ അറിയിക്കുന്നത്.