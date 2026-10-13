ട്രംപിന്റെ വെടിനിര്ത്തല് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ റഷ്യ യുക്രെയ്നിലെ ഊര്ജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങള് ആക്രമിച്ചു; മുന്നറിയിപ്പുമായി സെലെന്സ്കി
മോസ്കോയും കീവും തമ്മില് ഊര്ജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കു നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള് നിര്ത്തിവെക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടും, ഉക്രെയ്നിലെ ഊര്ജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങള്ക്കുനേരെയുള്ള ആക്രമണം റഷ്യ തുടരുന്നതായി ഉക്രേനിയന് പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിര് സെലെന്സ്കി തിങ്കളാഴ്ച ആരോപിച്ചു. ഖാര്കീവിലെ ഒരു വൈദ്യുത നിലയം, ഒരു ഗ്യാസ് ഉല്പ്പാദന കേന്ദ്രം, സാധാരണക്കാര് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷന് എന്നിവയ്ക്കുനേരെ റഷ്യന് ആക്രമണമുണ്ടായതായി സെലെന്സ്കി പറഞ്ഞു.
പോളണ്ടിലെ വാര്സോ സെക്യൂരിറ്റി ഫോറത്തില് സംസാരിക്കവെ, മാധ്യമ റിപ്പോര്ട്ടുകളിലൂടെയാണ് ഇത്തരമൊരു ധാരണയെക്കുറിച്ച് ഉക്രെയ്ന് അറിഞ്ഞതെന്ന് സെലെന്സ്കി പറഞ്ഞു. ഈ നിര്ദ്ദേശം അംഗീകരിക്കുന്നതായി റഷ്യ പരസ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
'ഞങ്ങള് ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, എന്നാല് റഷ്യന് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ നിര്ദ്ദേശത്തിനുള്ള അംഗീകാരം ഞാന് കേട്ടിട്ടില്ല' സെലെന്സ്കി പറഞ്ഞു.