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  4. Abbas Araghchi Issues Warning to White House Amid Diplomatic Talks
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 9 November 2026 (12:39 IST)

ഉപരോധം നീക്കണം, ഹോര്‍മുസ് തുറക്കണം,ഇടഞ്ഞാല്‍ നരകം കാണിക്കും, യുഎസിന് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (12:15 IST)
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അമേരിക്കയുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നയതന്ത്ര ചര്‍ച്ചകളില്‍ കടുത്ത നിലപാടുമായി ഇറാന്‍. ഉപരോധങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കുക, എല്ലാ മേഖലകളിലെയും സൈനിക നീക്കങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുക, ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി വൈറ്റ് ഹൗസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലും വ്യക്തമായ പരിഹാരം വേണമെന്നാണ് ടെഹ്റാന്റെ നിലപാട്. അമേരിക്കന്‍ മിഡ്ടേം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് അരാഗ്ചിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.
 
ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിന്റെയും ആക്രമണങ്ങളില്‍ ഇറാന്റെ മുന്‍ പരമോന്നത നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് മേഖലയില്‍ സംഘര്‍ഷം കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമായത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഖത്തറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ പരോക്ഷ ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഈ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് നിര്‍ണായക വഴിത്തിരിവുണ്ടാകണമെങ്കില്‍ ഇറാന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
 
ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ പ്രധാന പാതകളിലൊന്നായ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയെയും ഊര്‍ജ വ്യാപാരത്തെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കാതെ ആക്രമണവുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാല്‍ യുഎസിന് മുകളില്‍ നരകം കാണിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയും അരാഗ്ചി മുഴക്കി.
 
അരാഗ്ചിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ വ്യത്യസ്ത വിലയിരുത്തലുകളാണ് ഉയരുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ സമ്മര്‍ദങ്ങള്‍ക്ക് വഴങ്ങാതെ ഇറാന്‍ നിലപാട് കടുപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോള്‍, അമേരിക്കയിലെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തന്ത്രപരമായ പ്രസ്താവന മാത്രമാണിതെന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗം വിലയിരുത്തുന്നു.
 
അതേസമയം, മേഖലയിലെ അമേരിക്കന്‍ സൈനിക സാന്നിധ്യം ജാഗ്രതയില്‍ തുടരുകയാണ്. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് സാധ്യത നിലനില്‍ക്കുമ്പോഴും സൈനിക സംഘര്‍ഷത്തിലേക്ക് സാഹചര്യം വഴിമാറാനുള്ള അപകടം പൂര്‍ണമായി ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇറാന്റെ ആവശ്യങ്ങളോടുള്ള വാഷിങ്ടണിന്റെ പ്രതികരണവും ഖത്തര്‍ മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള ചര്‍ച്ചകളുടെ പുരോഗതിയും പശ്ചിമേഷ്യയുടെ ഭാവി നിര്‍ണയിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായകമാകും.ALSO READ: അറബ് പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം കൂടാനില്ല, സഖ്യത്തില്‍ ചേരാമോ, നെതന്യാഹുവിന്റെ പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ട ഐസന്‍കോട്ട്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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