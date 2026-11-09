ആലുവയിൽ ഹാലോവിൻ പാർട്ടിക്കിടെ 15 കാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; 21 കാരൻ അറസ്റ്റിൽ
മുപ്പതിലധികം പേര് പങ്കെടുത്ത സ്വകാര്യ ഹാലോവിന് പാര്ട്ടിക്കിടെയാണ് 15 വയസ്സുകാരി അതിക്രമത്തിന് ഇരയായത്.
ആലുവയില് ഹാലോവിന് ആഘോഷങ്ങള്ക്കിടെ പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. സംഭവത്തില് കടവന്ത്ര സ്വദേശിയായ 21 കാരന് അലക്സിനെ ആലുവ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുപ്പതിലധികം പേര് പങ്കെടുത്ത സ്വകാര്യ ഹാലോവിന് പാര്ട്ടിക്കിടെയാണ് 15 വയസ്സുകാരി അതിക്രമത്തിന് ഇരയായത്. പെണ്കുട്ടിയുടെ അമ്മ നല്കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
വിദ്യാര്ത്ഥികള് ഉള്പ്പെടെ പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത നിരവധി പെണ്കുട്ടികളും ആണ്കുട്ടികളും ഈ പാര്ട്ടിയില് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ആഘോഷങ്ങളുടെ മറവില് വന്തോതില് മദ്യസല്ക്കാരവും ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗവും നടന്നതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രമുഖരുടെ മക്കളും പങ്കെടുത്തു: സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് പോലീസ്
പാര്ട്ടിയില് അതിഥികളായി പങ്കെടുത്തവരില് പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ മക്കളും ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകള്. പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത കുട്ടികള് പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില് മദ്യം വിതരണം ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചും രാസലഹരി ഉള്പ്പെടെയുള്ള ലഹരിമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും പോലീസ് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഹരി വിതരണത്തിന് പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കൂടുതല് പേരെ വരും ദിവസങ്ങളില് ചോദ്യം ചെയ്യും.
എല്ലാ വര്ഷവും ഒക്ടോബര് 31-ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്ക, കാനഡ, ബ്രിട്ടന് എന്നിവിടങ്ങളില് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനപ്രിയ സാംസ്കാരിക ആഘോഷമാണ് ഹാലോവിന്. ഭയാനകമായ വേഷവിധാനങ്ങള് ധരിച്ചും വിളക്കുകള് തെളിച്ചുമാണ് സാധാരണയായി ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കാറുള്ളത്. എന്നാല് സമീപകാലത്തായി കേരളത്തിലെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരം പാര്ട്ടികള് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാല് ആഘോഷങ്ങളുടെ മറവില് നടക്കുന്ന ലഹരി ഉപയോഗവും ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളും വലിയ ആശങ്കയ്ക്കാണ് വഴിതുറക്കുന്നത്.