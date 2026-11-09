യുദ്ധം നിർത്തും, ഇറാൻ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഷി ജിൻപിങ്ങുമായും പുടിനുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ ട്രംപ്
ഫ്ളോറിഡയില് നിന്ന് വാഷിങ്ങ്ടണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് മുന്പ് മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്.
ഇറാനുമായുള്ള സംഘര്ഷവും ആണവ നിരായുധീകരണ വിഷയവും ചര്ച്ച ചെയ്യാനായി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്പിങ്ങുമായും റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര് പുടിനുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. അടുത്തയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യാ- പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ(എപെക്) ഉച്ചകോടിക്കിടെയാകും കൂടിക്കാഴ്ചകള്. ഇറാന്റെ ആണവപദ്ധതിയും മേഖലയിലെ സംഘര്ഷസാഹചര്യവും ചര്ച്ചയാകുമെന്നാണ് സൂചന.
ഫ്ളോറിഡയില് നിന്ന് വാഷിങ്ങ്ടണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് മുന്പ് മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്. നവംബര് 18,19 തീയതികളില് ചൈനയില് വെച്ചാണ് എപെക് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. പുടിനുമായും ഷി ജിന്പിങ്ങുമായും കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ആണവ നിരായുധീകരണം ഉള്പ്പടെ നിരവധി വിഷയങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇറാനിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് തുടരുകയാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഒക്ടോബറിലും ത്രികക്ഷി ആയുധ നിയന്ത്രണ ചര്ച്ചകള്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം ഇറാനെതിരെ പുതിയ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം പ്രാബല്യത്തില് വന്നതായി ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനിലേക്ക് കരമാര്ഗമുള്ള ചരക്ക് നീക്കവും വിതരണ ശൃംഖലയും നിയന്ത്രിക്കാനാണ് അമേരിക്കന് നീക്കം. ഇറാന്റെ ആണവപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്ച്ചകളിലും ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിലും പുരോഗതിയുണ്ടായാല് സൈനിക ആക്രമണങ്ങള് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതകള് കുറവാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം അമേരിക്ക വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തിയാല് ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിനായി ഇറാന്റെ നിര്ദേശങ്ങള് അംഗീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വ്യവസ്ഥകള് അംഗീകരിക്കാന് യുഎസ് തയ്യാറായാല് അടുത്ത ദിനസം തന്നെ ഹോര്മുസ് പഴയ നിലയിലാകുമെന്നും അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി.