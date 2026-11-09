മകളുടെ വിവാഹമാണ്, രാഷ്ട്രീയമായി വലിച്ചിഴയ്ക്കരുത്:മമ്മൂട്ടിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
തൃശൂര്: നടന് മമ്മൂട്ടി തന്റെ വസതി സന്ദര്ശിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില് ഉയര്ന്നുവന്ന വിമര്ശനങ്ങളില് പ്രതികരണവുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണന്. മകളുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മമ്മൂട്ടി വന്നതെന്നും അതിനെ രാഷ്ട്രീയപരമായ വിവാദമായി വലിച്ചിഴയ്ക്കരുതെന്നും ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു.
മകളുടെ വിവാഹത്തിന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കാരണം സാധിക്കാതെ വന്നതിനെ തുടര്ന്നാണ് മമ്മൂട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂര് ചേറൂരിലെ ഗാന്ധിനഗറിലുള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വസതിയിലെത്തി നവദമ്പതികള്ക്ക് ആശംസകള് നേര്ന്നത്. നിര്മ്മാതാവ് ആന്റോ ജോസഫും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്, ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പ്രചരിച്ചതോടെ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില് ഒരു വിഭാഗം മമ്മൂട്ടിക്കെതിരെ സൈബര് ആക്രമണവുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.
സിപിഎമ്മിന്റെ ഉന്നത നേതാവ് വിജയരാഘവന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മുന് മന്ത്രി ബിന്ദു കല്യാണത്തിന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കല്യാണത്തിനെത്താന് ബിന്ദു ടീച്ചര് മറന്നുപോയി. അവര് പിന്നീട് കാറെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. ചായ കുടിച്ച് കുട്ടികളെ അനുഗ്രഹിച്ചാണ് പോയത്. അവരുടെ വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് എന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വന്നിരുന്നു. പിണറായി വിജയന് വന്നിരുന്നല്ലോ, അദ്ദേഹം പാര്ട്ടി വിടാന് പോവുകയാണോ?, ഇതെല്ലാം വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളുമാണ്. മമ്മൂട്ടിയെ സൈബര് ഇടത്ത് വിമര്ശിക്കുന്നതോടെ ചെറുതാവുന്നത് സിപിഎമ്മാണ്. ഇത്തരം സൗഹൃദങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടതെന്നും ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന് ചോദിച്ചു.ALSO READ: മമ്മൂട്ടി വില്ലൻ, പിടികൂടാൻ ധനുഷ്; 'ഓംഃ' സിനോപ്സിസ് പുറത്ത് !