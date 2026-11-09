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  4. GCC Railway Project Reaches 56 percent Completion; Services Targeted for December 2030
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 9 November 2026 (18:17 IST)

ജിസിസി റെയിൽവേ ശൃംഖല: 56 ശതമാനം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി, 2030 ഡിസംബറിൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കും

മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക സംയോജനത്തിനൊപ്പം ഗതാഗതം കൂടുതല്‍ സുഗമമാക്കാനും പദ്ധതി വഴി സാധിക്കും.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (15:02 IST)
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റിയാദ്: ഗള്‍ഫ് സഹകരണ കൗണ്‍സില്‍ (GCC) രാജ്യങ്ങളെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റെയില്‍വേ ശൃംഖല പദ്ധതിയുടെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായതായി ജിസിസി സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ ജാസിം മുഹമ്മദ് അല്‍ ബുദൈവി. 6 ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളെ കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് പ്രൊജക്റ്റ്. മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക സംയോജനത്തിനൊപ്പം ഗതാഗതം കൂടുതല്‍ സുഗമമാക്കാനും പദ്ധതി വഴി സാധിക്കും. യു.എ.ഇ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന 2,117 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ളതാണ് നിര്‍ദിഷ്ട റെയില്‍വേ പദ്ധതി. ആറ് ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളെ കോര്‍ത്തിണക്കുന്ന ഈ ചരിത്രപ്രധാന പദ്ധതി 2030 ഡിസംബറോടെ പൂര്‍ണ്ണമായി പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
 
കുവൈത്തില്‍ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന റെയില്‍വേ പാത സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായ കേന്ദ്രമായ ദമ്മാമിലെത്തും. അവിടെനിന്ന് ബഹ്റൈന്‍, ഖത്തര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കും. തുടര്‍ന്ന് സൗദിയില്‍ നിന്ന് യു.എ.ഇയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന റെയില്‍പാത തലസ്ഥാനമായ അബുദാബി, അല്‍ ഐന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകും. അതിനുശേഷം ഒമാനിലെ സോഹാര്‍ വഴി തലസ്ഥാനമായ മസ്‌കറ്റില്‍ എത്തിച്ചേരുന്ന രീതിയിലാണ് റൂട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 
നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഈ ശൃംഖലയില്‍ യാത്രാ ട്രെയിനുകള്‍ക്ക് മണിക്കൂറില്‍ 200 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ സഞ്ചരിക്കാനാകും. ചരക്ക് ട്രെയിനുകളുടെ വേഗത മണിക്കൂറില്‍ 80 മുതല്‍ 120 കിലോമീറ്റര്‍ വരെയായിരിക്കും.പദ്ധതി പൂര്‍ണ്ണതോതില്‍ പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാകുന്നതോടെ, 2045 ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രതിവര്‍ഷം എട്ട് മില്യണിലധികം (80 ലക്ഷം) യാത്രക്കാരെയും 95 മില്യണ്‍ ടണ്‍ ചരക്കുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ഈ റെയില്‍വേ ശൃംഖലയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വ്യാപാര മേഖലയ്ക്കും വിനോദസഞ്ചാരത്തിനും വന്‍ കുതിച്ചുചാട്ടം നല്‍കുന്ന ഈ പദ്ധതി ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലെ ഗതാഗത രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിന് തുടക്കമിടും.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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