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  4. Anthropic admitted houthi linked actores in yemen used claude AI for missile guidance
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 13 October 2026 (18:09 IST)

ഹൂതികൾ എഐ ഉപയോഗിച്ച് മിസൈൽ വികസിച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് തടയാനായില്ല: വിശദീകരണം നൽകി ആന്ത്രോപിക്

ഹൂതികള്‍ ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ ക്ലോഡ് കോദ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നാണ് ആന്ത്രോപിക് വിശദമാക്കിയത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (17:58 IST)
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എഐ ടെക്‌നോളജിയുടെ വികസനം മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയാകുമെന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ നിലനില്‍ക്കെ യെമനിലെ ഹൂതികള്‍ എഐ ഉപയോഗിച്ച് മിസൈല്‍ വികസനം നടത്തിയെന്ന വാര്‍ത്തകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ഹൂതികള്‍ സൗദിക്കെതിരെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തില്‍ യെമന്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഹൂതികള്‍ എങ്ങനെ ഗൈഡഡ് ആയുധ എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് വികസനങ്ങളില്‍ എങ്ങനെ എഐ ടൂള്‍ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വിശദീകരിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് യുഎസിലെ പ്രമുഖ എഐ കമ്പനിയായ ആന്ത്രോപിക്. ഹൂതികള്‍ ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ ക്ലോഡ് കോദ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നാണ് ആന്ത്രോപിക് വിശദമാക്കിയത്.
 
യെമനിലെ ഹൂതികള്‍ തങ്ങളുടെ ടൂള്‍ ഉപയോഗിച്ച് റോക്കറ്റുകള്‍ക്കും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള്‍ക്കുമുള്ള ഗൈഡന്‍സ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ വികസിപ്പിച്ചതായി പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ആന്ത്രോപിക് സമ്മതിച്ചു. എഐയുടെ ദുരുപയോഗം കണ്ടെത്തുന്നതിനും തടയുന്നതിനും 2026 സെപ്റ്റംബറില്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് വിശദാംശങ്ങളുള്ളത്.
 
ഫോണ്‍- ക്ലാസ് ഫ്‌ലൈറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഗൈഡഡ് റോക്കറ്റ്, 2,000 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരപരിധി ലക്ഷ്യമിടുന്ന മള്‍ട്ടി-സ്റ്റേജ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍, ഹൈപ്പര്‍സോണിക് ഗ്ലൈഡ് വെഹിക്കിള്‍ വകഭേദം ഉള്‍പ്പെടുന്ന മള്‍ട്ടി വേരിയന്റ് മിസൈല്‍ സെറ്റ് എന്നിവ ഹൂതികള്‍ എങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് ആന്ത്രോപിക് വിശദീകരിച്ചത്. ഹൂതികള്‍ ഗൈഡന്‍സ്, നാവിഗേഷന്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് എഞ്ചിനിയര്‍മാര്‍ക്ക് പകരമായാണ് ഹൂതികളുടെ എഞ്ചിനിയറിങ് വിഭാഗം ക്ലോഡ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ചത്.
 
 മിസൈലിന്റെ ഫ്‌ലൈറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഓപ്പണ്‍ സോഴ്‌സ് ഓട്ടോപൈലറ്റ് സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണ നിരീക്ഷണ സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും കണ്‍ട്രോള്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ ട്യൂണ്‍ ചെയ്യുന്നതിനും ഫ്‌ലൈറ്റ് സിമുലേഷന്‍ നടത്താനുമാണ് ഹൂതികള്‍ എഐ ഉപയോഗിച്ചത്. ഒരു ടീം ലീഡ് ജോലികള്‍ വിഭജിച്ച് നല്‍കുന്നത് പോലെ ഈ സംഘം ഒരേ സമയം നിര്‍വധി ക്ലോഡ് സംവിധാനങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഓരോന്നിനും പ്രത്യേക റോള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ഒരു എഐ എജന്റിന് കോഡ് എഴുതാനുള്ള ചുമതലയും മറ്റൊന്നിന് റിസര്‍ച്ച് ചുമതലയും മറ്റൊന്നിന് കോഡ് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ചുമതലയും നല്‍കി. ഇത്തരത്തിലാണ് ഗൈഡഡ് മിസൈലുകള്‍ എ ഐ സഹായത്തോടെ ഹൂതികള്‍ വികസിപ്പിച്ചതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ആന്ത്രോപിക് വിശദീകരിക്കുന്നു.
 
 ഹൂതി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പല നീക്കങ്ങളും ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍ തടയാനായെങ്കിലും എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും തടയാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് കമ്പനി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ സമ്മതിച്ചു. ഓരോ സെഷനിലും തങ്ങളുടെ മുഴുവന്‍ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും വ്യക്തമാകാത്ത വിധം സമര്‍ഥമായി ഒന്നിലധികം സെഷനുകളിലായി ഹൂതികള്‍ ജോലികള്‍ വിഭജിച്ചതായും ആന്ത്രോപിക് പറഞ്ഞു. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ ഒരു ആയുധം സംഘം വിജയകരമായി ഉപയോഗിച്ചതിന് തെളിവില്ലെന്നും എങ്കിലും ഒരു ഗൈഡഡ് റോക്കറ്റ് ഹൂതികള്‍ പരീക്ഷിച്ചതായും ആന്ത്രോപിക് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.
 
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About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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