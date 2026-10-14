സുരക്ഷാ ആശങ്ക: സ്റ്റാര്ലിങ്കിന് ലൈസന്സ് നല്കരുതെന്ന് ആര്എസ്എസിന്റെ സാമ്പത്തിക വിഭാഗം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു
കലാപങ്ങള്, ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങള്, ക്രമസമാധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങള് എന്നിവയില് ഇന്റര്നെറ്റ് സേവനങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യയില് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാന്ഡ് സേവനങ്ങള് ആരംഭിക്കാന് ഇലോണ് മസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റാര്ലിങ്കിന് (Starlink) അനുമതി നല്കരുതെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനോട് സ്വദേശി ജാഗരണ് മഞ്ച് (SJM) ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘിന്റെ (RSS) സാമ്പത്തിക വിഭാഗമാണ് സ്വദേശി ജാഗരണ് മഞ്ച്.
സോഷ്യല് മീഡിയയില് അഭ്യൂഹങ്ങളും പ്രകോപനപരമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നത് തടയാന് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില് ഇന്റര്നെറ്റ് സേവനങ്ങള് താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെക്കേണ്ടി വരാറുണ്ടെന്ന് എസ്.ജെ.എം (SJM) ദേശീയ സഹ-സംയോജകന് അശ്വനി മഹാജന് പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു. സര്ക്കാരിന്റെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളില് മാത്രം സേവനങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കാന് സ്റ്റാര്ലിങ്കിന്റെ (Starlink) സാങ്കേതികവിദ്യ അനുവദിക്കുമോ എന്ന് സംഘടന ചോദിച്ചു.
'നിലവില്, ഇന്ത്യ വിവിധ ക്രമസമാധാന വെല്ലുവിളികള് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്, ഇന്റര്നെറ്റ് അധിഷ്ഠിത സമൂഹമാധ്യമങ്ങള് പലപ്പോഴും അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്കും ദേശവിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങള്ക്കും ആക്കം കൂട്ടാറുണ്ട്. വിഘടനവാദം, ഭീകരവാദം, കലാപങ്ങള്, പ്രതിഷേധങ്ങള് തുടങ്ങിയ സന്ദര്ഭങ്ങളില് ക്രമസമാധാനം നിലനിര്ത്തുന്നതിനായി ഇന്റര്നെറ്റ് സേവനങ്ങള് തടസ്സപ്പെടുത്തേണ്ടത് പലപ്പോഴും അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.