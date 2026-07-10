അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: സര്ക്കാര് പുതിയ സ്പെഷ്യല് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചു
- 181 റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൂട്ട സ്ഥലംമാറ്റം: ട്രൈബ്യൂണല് സ്റ്റേ പുറപ്പെടുവിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി
- ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരായ ആക്രമണം; ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാര്ക്കെതിരെ കമ്മീഷണറുടെ ശാസന
- തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ഏഴു പ്രതികള് അറസ്റ്റില്, വധശ്രമത്തിന് കേസ്
- ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തില് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കേരള സര്ക്കാരിനോട് റിപ്പോര്ട്ട് തേടി; ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്താന് സാധ്യത
ട്രംപിനെ വധിക്കാന് ഇറാന്റെ ഗൂഢാലോചന; ഇസ്രായേല് രഹസ്യ വിവരങ്ങള് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പങ്കിട്ടതായി റിപ്പോര്ട്ട്
പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിനെ വധിക്കാന് ഇറാന് പദ്ധതിയിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേല് അടുത്തിടെ യുഎസുമായി രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങള് പങ്കിട്ടതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. വാള് സ്ട്രീറ്റ് ജേണലും സിഎന്എന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത ഈ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്ത്ത യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വരുന്നത്. ഇരുപക്ഷവും സമീപ ദിവസങ്ങളില് ആക്രമണങ്ങള് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
തനിക്കുള്ള ഭീഷണിയെകുറിച്ച് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞദിവസം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. 'അവര് എന്നെ പുറത്താക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാന് അവരുടെ എല്ലാ പട്ടികയിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാന് കണ്ടു. ഇതുവരെ ഞാന് അല്പ്പം ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അത് അധികകാലം നിലനില്ക്കില്ല. ഇവര് ദുഷ്ടരും രോഗികളുമായ ആളുകളാണ്. നമ്മള് ആ കാന്സറിനെ വേരോടെ പിഴുതെറിയണം.'-ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
തുര്ക്കിയിലെ നാറ്റോ ഉച്ചകോടിയില് നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോള് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് വിമാനങ്ങള് മാറ്റിയതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. ട്രംപ് ഭരണകൂടം ടെഹ്റാനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ സമാധാന കരാറില് ഇസ്രായേല് നേതാക്കള് രോഷാകുലരാണെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വൈറ്റ് ഹൗസ് സമീപ ആഴ്ചകളില് ഇസ്രായേലിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ പരസ്യമായി വിമര്ശിച്ചിട്ടുണ്ട്.