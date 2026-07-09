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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 9 July 2026 (21:38 IST)

ഡല്‍ഹിയില്‍ കേരളത്തിലെ എംപിമാര്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവര്‍ത്തിക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്‍

Kuttanad MLA, Kuttanad Holiday, VD Satheesan mocks Kuttanad MLA, കുട്ടനാട് എംഎൽഎ, വി.ഡി.സതീശൻ
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (21:38 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (21:41 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ 'യഥാര്‍ത്ഥ അംബാസഡര്‍മാരായി' ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള എല്ലാ എംപിമാരോടും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. പാര്‍ലമെന്റിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന വര്‍ഷകാല സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി തിരുവനന്തപുരത്തെ മസ്‌കോട്ട് ഹോട്ടലില്‍ ചേര്‍ന്ന കേരളത്തിലെ എംപിമാരുടെ യോഗത്തില്‍ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളും വികസന പദ്ധതികളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് യോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ത്തത്.
 
പുതിയ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റതിനുശേഷം കേരളത്തിലെ എംപിമാരുടെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക യോഗമാണിത്. പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്‍പായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്‍ഗണനാ വിഷയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന സര്‍ക്കാരിന്റെ പതിവ് രീതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ യോഗം നടന്നത്. പാര്‍ലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുമായും മുതിര്‍ന്ന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി എംപിമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 
 
തങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നതിനൊപ്പം കേരളത്തിന്റെ പൊതുവായ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ ശക്തമായി പ്രതിനിധീകരിക്കാനും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിനായുള്ള പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാന്‍ സഹായിക്കാനും അദ്ദേഹം അവരോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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