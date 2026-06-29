അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- കോര്പ്പറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെയും ധനകാര്യ ജീവനക്കാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'ബോസ് സ്കാം': കേരള പോലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
- 'നോക്കിയിരുന്നോ ഇപ്പൊ തരാം'; പൂക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ട്രോളി കുട്ടനാട്ടുകാർ
- Kerala Weather: വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യാപക മഴ; പുതുക്കിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ഇങ്ങനെ
- പിഎംഎവൈ: കെ.എം.ഷാജിയെ അഭിനന്ദിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മേയർ
- 'ഊരാളുങ്കൽ സൂപ്പർ'; വീണ്ടും യു-ടേൺ അടിച്ച് സതീശൻ സർക്കാർ
ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: സര്ക്കാര് പുതിയ സ്പെഷ്യല് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വസതിയില് നടത്തിയ റെയ്ഡിനെത്തുടര്ന്ന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരായ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് കേരള സര്ക്കാര് അഡ്വക്കേറ്റ് എ സന്തോഷ് കുമാറിനെ സ്പെഷ്യല് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി നിയമിച്ചു. കേസില് പ്രോസിക്യൂഷന് നടത്തുന്നതിനായി പുതിയ സ്പെഷ്യല് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് സര്ക്കാര് ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരായ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഒരു സ്പെഷ്യല് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുമെന്ന് കേരള ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഞായറാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നടപടി. കേസിലെ ഒമ്പതാം പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം വന്നത്.
പോലീസ് റിപ്പോര്ട്ടിന് വിരുദ്ധമായ രീതിയില് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര് കോടതിയില് വാദിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. നിലവിലുള്ള പ്രോസിക്യൂട്ടറെ ഉടന് മാറ്റി കേസില് ഫലപ്രദമായ പ്രോസിക്യൂഷന് ഉറപ്പാക്കാന് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചതായി ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!
Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കും
അറബിക്കടലിൽ ചക്രവാതചുഴി, വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമഴ, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
സ്ഫോടനത്തില് 12 ഇന്ത്യക്കാര് കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര് അമീറില് നിന്ന് ഫോണ് കോള്
കോര്പ്പറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെയും ധനകാര്യ ജീവനക്കാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'ബോസ് സ്കാം': കേരള പോലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
'നോക്കിയിരുന്നോ ഇപ്പൊ തരാം'; പൂക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ട്രോളി കുട്ടനാട്ടുകാർ
പിഎംഎവൈ: കെ.എം.ഷാജിയെ അഭിനന്ദിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മേയർ
പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയിൽ ബിജെപി നിലപാടിനു അനുകൂലമായി പൊതുജനത്തോടു തുറന്നുസമ്മതിച്ച തദ്ദേശവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.എം.ഷാജിയെ അഭിനന്ദിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി.വി.രാജേഷ്. പിഎംഎവൈ പദ്ധതിയിൽ വീടുകൾക്കു മുന്നിൽ 'പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന'യുടെ സ്റ്റിക്കർ പതിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷാജിയുടെ നിലപാടിനാണ് ബിജെപി കൗൺസിലിന്റെ കൈയടി.