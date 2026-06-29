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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 29 June 2026 (18:42 IST)

ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ സ്പെഷ്യല്‍ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചു

ED Raid, Thiruvananthapuram, Inteligence report, Pinarayi vijayan
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (18:42 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (18:47 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വസതിയില്‍ നടത്തിയ റെയ്ഡിനെത്തുടര്‍ന്ന് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ അഡ്വക്കേറ്റ് എ സന്തോഷ് കുമാറിനെ സ്പെഷ്യല്‍ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി നിയമിച്ചു. കേസില്‍ പ്രോസിക്യൂഷന്‍ നടത്തുന്നതിനായി പുതിയ സ്‌പെഷ്യല്‍ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
 
എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു സ്‌പെഷ്യല്‍ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുമെന്ന് കേരള ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഞായറാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നടപടി. കേസിലെ ഒമ്പതാം പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം വന്നത്. 
 
പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന് വിരുദ്ധമായ രീതിയില്‍ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ കോടതിയില്‍ വാദിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. നിലവിലുള്ള പ്രോസിക്യൂട്ടറെ ഉടന്‍ മാറ്റി കേസില്‍ ഫലപ്രദമായ പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ഉറപ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതായി ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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