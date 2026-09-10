സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരായ ഹൂതി ആക്രമണങ്ങള്; ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി പാകിസ്ഥാന്
യമനിലെ ഹൂതി വിമതര് സൗദി അറേബ്യക്കുനേരെ തുടര്ച്ചയായി മിസൈല് ആക്രമണം നടത്തുന്നതില് ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി പാകിസ്ഥാന്. സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരായ ഏത് ആക്രമണവും 'മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാര്' സജീവമാക്കിയേക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ് പറഞ്ഞു.
'പ്രകോപനമില്ലാതെയുള്ള ആക്രമണമോ, അല്ലെങ്കില് യമനില് നടക്കുന്ന സംഘര്ഷങ്ങള് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യമോ ഉണ്ടായാല് തീര്ച്ചയായും മക്ക കരാര് പ്രാബല്യത്തില് വരും' -പാകിസ്ഥാന് മാധ്യമമായ ജിയോ ന്യൂസിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യെമനിലെ ഇറാന്-അനുകൂല വിഭാഗവും സൗദി അറേബ്യയുടെ പിന്തുണയുള്ള, അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട യെമന് സര്ക്കാരിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന സേനയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ, ചൊവ്വാഴ്ച യെമനിലെ ഹൂതി വിഭാഗം തെക്കന് സൗദി അറേബ്യയില് ആക്രമണം നടത്തി. ഇതില് കുറഞ്ഞത് 73 പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിയാദ് അറിയിച്ചു.
ഇസ്രായേലിന്റെ വിപുലമാകുന്ന സൈനിക ശേഷിയും മിഡില് ഈസ്റ്റിലുടനീളം ഇറാനു വര്ധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനവും മേഖലയില് വര്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘര്ഷങ്ങള്ക്കിടയിലാണ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും കരാറില് ഏര്പ്പെട്ടത്. 145 രാജ്യങ്ങളുടെ സൈനിക ശക്തി വിലയിരുത്തുന്ന '2026 ഗ്ലോബല് ഫയര്പവര് ഇന്ഡക്സ്' പ്രകാരം, ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങള്ക്കും കൂടി ആകെ 14 ലക്ഷത്തോളം സജീവ സൈനികരും, ഏകദേശം 3,400 സൈനിക വിമാനങ്ങളും, 6,000 ടാങ്കുകളും, 340-ലധികം നാവികസേനാ വിഭവങ്ങളുമുണ്ട്.