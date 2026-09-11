  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. VB G Ramji scheme keralam loss 1.55 crore work days in first 5 months
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (15:52 IST)

തൊഴിലുറപ്പിൽ നിന്ന് വിബി ജി റാംജിയിലേക്ക്: കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ഒന്നരക്കോടി തൊഴിൽദിനങ്ങ

VB G Ramji, Keralam, Employment guarantee scheme
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (15:08 IST)
google-news
തൊഴിലുറപ്പിന്റെ പുതിയ പതിപ്പായ വിബി റാംജി നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ കേരളത്തില്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് 1.55 കോടി തൊഴില്‍ദിനങ്ങള്‍. സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ആദ്യ 5 മാസത്തെ കണക്കുകള്‍ മുന്‍ വര്‍ഷവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഇടിവ് വ്യക്തമാവുക. 2025- 2026 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെ കേരളത്തില്‍ തൊഴിലുറപ്പിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചത് 3,44,03,910 തൊഴില്‍ ദിനങ്ങളായിരുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പദ്ധതിയില്‍ 1,55,84,057 തൊഴില്‍ ദിനങ്ങളുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
 
 പഴയ ഗ്രാമീണ്‍ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ ജൂണ്‍ 30 വരെ 1,20,71,584 തൊഴില്‍ ദിനങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നാല്‍ വിബി ജി റാംജി പദ്ധതിയില്‍ ജൂലായ്, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളില്‍ സൃഷ്ടിച്ചത് 67,48,269 തൊഴില്‍ദിനങ്ങളാണ്.  പുതിയ പദ്ധതി തുടങ്ങി 2 മാസത്തില്‍ തന്നെ കുറവ് വന്നത് 27.37 ലക്ഷം തൊഴില്‍ദിനങ്ങള്‍. പദ്ധതിയില്‍ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി 401 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഏകദേശം 625 കോടിയോളം രൂപയാണ് കൂലിയിനത്തില്‍ കേരളത്തിന് നഷ്ടമായത്. 
 
 പുതിയ പദ്ധതിയില്‍ 318 ഇനം പ്രവര്‍ത്തികളാണ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ പലതും മുന്‍കാലങ്ങളിലെ പോലെ തൊഴിലാളി സൗഹൃദമായതല്ലെന്നാണ് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പരാതി. 100 ദിവസത്തിന് പകരം 125 തൊഴില്‍ദിനവസങ്ങള്‍ ഉറപ്പിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി ആരംഭിച്ച വിബി ജി റാംജിയില്‍ കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുന്ന വിഹിതം 60 ശതമാനമാക്കി കുറച്ചിരുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
'പോകും, പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും'; പവർകട്ട് ഒന്നിലേറെ തവണയുണ്ടാകുമെന്ന സൂചന നൽകി വൈദ്യുതിമന്ത്രി

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ഇറാൻ ബഹ്‌റൈൻ തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കി കളഞ്ഞു!: യു.എസ് നാവികസേനാ താവളത്തിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ വീര്യം തുറന്നുസമ്മതിച്ച് യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

ഇറാൻ ബഹ്‌റൈൻ തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കി കളഞ്ഞു!: യു.എസ് നാവികസേനാ താവളത്തിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ വീര്യം തുറന്നുസമ്മതിച്ച് യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻയു.എസ് അഞ്ചാം ഫ്‌ലീറ്റിന്റെ ആസ്ഥാനമായ ബഹ്റൈനിലെ 'നേവല്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ആക്ടിവിറ്റി' (NSAB) താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ മിസൈല്‍-ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയാണ് ഇതോടെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്.

വൈദ്യുതിപ്രതിസന്ധി സ്വിച്ചിട്ട പോലെ പരിഹരിക്കാനാവില്ല, ജനം സഹകരിക്കണം: സണ്ണി ജോസഫ്

വൈദ്യുതിപ്രതിസന്ധി സ്വിച്ചിട്ട പോലെ പരിഹരിക്കാനാവില്ല, ജനം സഹകരിക്കണം: സണ്ണി ജോസഫ്വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി സ്വിച്ച് ഇട്ട് നിര്‍ത്താനാവില്ലെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസിലാക്കുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ വൈദ്യുതി ഒന്നിലേറെ സമയങ്ങളില്‍ മുടങ്ങേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ആ പരിപാടി ഇന്ത്യയിൽ മതി, കാനഡയിൽ വാടകക്കാരന്റെ ബീഫ് ബാർബിക്യൂ തടയാൻ ശ്രമിച്ച വീട്ടുടമയായ ഇന്ത്യക്കാരി അറസ്റ്റിൽ

ആ പരിപാടി ഇന്ത്യയിൽ മതി, കാനഡയിൽ വാടകക്കാരന്റെ ബീഫ് ബാർബിക്യൂ തടയാൻ ശ്രമിച്ച വീട്ടുടമയായ ഇന്ത്യക്കാരി അറസ്റ്റിൽടിവാന ഫാമിലുണ്ടായ സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു. വാടകക്കാരന്‍ ബാര്‍ബിക്യൂ ചെയ്യുന്നതിനിടെ വീട്ടുടമസ്ഥ എത്തി ഭക്ഷണം നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും ഫോണ്‍ സംസാരത്തിനിടെ പ്രകോപിതമായ ആംഗ്യങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നതുമാണ് പുറത്തുവന്ന വീഡിയോയിലുള്ളത്.

എസ്ഐആറിലൂടെ ബിജെപി ഇതുവരെ വെട്ടിമാറ്റിയത് 13.37 വോട്ടർമാരെ, കൂടുതൽ യുപിയിൽ

എസ്ഐആറിലൂടെ ബിജെപി ഇതുവരെ വെട്ടിമാറ്റിയത് 13.37 വോട്ടർമാരെ, കൂടുതൽ യുപിയിൽഎസ്‌ഐആര്‍ 3 ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇത് 87 കോടിയായി കുറയും. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീര്‍ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇനി എസ്‌ഐആര്‍ ബാക്കിയുണ്ട്. മരിച്ചുപോയവര്‍, സ്ഥിരമായി സ്ഥലം മാറിപോയവര്‍, ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വോട്ടുള്ളവര്‍ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കി പട്ടിക ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് എസ്‌ഐആര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയത്.