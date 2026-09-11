തൊഴിലുറപ്പിൽ നിന്ന് വിബി ജി റാംജിയിലേക്ക്: കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ഒന്നരക്കോടി തൊഴിൽദിനങ്ങ
തൊഴിലുറപ്പിന്റെ പുതിയ പതിപ്പായ വിബി റാംജി നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ കേരളത്തില് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് 1.55 കോടി തൊഴില്ദിനങ്ങള്. സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തെ ആദ്യ 5 മാസത്തെ കണക്കുകള് മുന് വര്ഷവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഇടിവ് വ്യക്തമാവുക. 2025- 2026 സാമ്പത്തിക വര്ഷം ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെ കേരളത്തില് തൊഴിലുറപ്പിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചത് 3,44,03,910 തൊഴില് ദിനങ്ങളായിരുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷം പദ്ധതിയില് 1,55,84,057 തൊഴില് ദിനങ്ങളുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പഴയ ഗ്രാമീണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷം കഴിഞ്ഞ ജൂണ് 30 വരെ 1,20,71,584 തൊഴില് ദിനങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നാല് വിബി ജി റാംജി പദ്ധതിയില് ജൂലായ്, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളില് സൃഷ്ടിച്ചത് 67,48,269 തൊഴില്ദിനങ്ങളാണ്. പുതിയ പദ്ധതി തുടങ്ങി 2 മാസത്തില് തന്നെ കുറവ് വന്നത് 27.37 ലക്ഷം തൊഴില്ദിനങ്ങള്. പദ്ധതിയില് ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി 401 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഏകദേശം 625 കോടിയോളം രൂപയാണ് കൂലിയിനത്തില് കേരളത്തിന് നഷ്ടമായത്.
പുതിയ പദ്ധതിയില് 318 ഇനം പ്രവര്ത്തികളാണ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാല് ഇതില് പലതും മുന്കാലങ്ങളിലെ പോലെ തൊഴിലാളി സൗഹൃദമായതല്ലെന്നാണ് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പരാതി. 100 ദിവസത്തിന് പകരം 125 തൊഴില്ദിനവസങ്ങള് ഉറപ്പിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി ആരംഭിച്ച വിബി ജി റാംജിയില് കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുന്ന വിഹിതം 60 ശതമാനമാക്കി കുറച്ചിരുന്നു.