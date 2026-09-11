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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (12:42 IST)

വൈദ്യുതിപ്രതിസന്ധി സ്വിച്ചിട്ട പോലെ പരിഹരിക്കാനാവില്ല, ജനം സഹകരിക്കണം: സണ്ണി ജോസഫ്

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (12:30 IST)
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വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി സ്വിച്ച് ഇട്ട് നിര്‍ത്താനാവില്ലെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസിലാക്കുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ വൈദ്യുതി ഒന്നിലേറെ സമയങ്ങളില്‍ മുടങ്ങേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജനം സഹകരിക്കണമെന്നും അത്ഭുതങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകില്ലെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. മുന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടികളെ സണ്ണി ജോസഫ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
 
സംസ്ഥാനത്ത് 1000ത്തിലധികം മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൂടി. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ രാത്രിയാണ് ചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാം ഉപയോഗം കൂട്ടി. അങ്ങെനെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വാങ്ങാനാവില്ലല്ലോ. കൃത്യമായ കരാറുകള്‍ വേണം. റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍ വേണം. സോളാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാത്രി കാലത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെയ്ക്കാന്‍ നിലവില്‍ വഴിയില്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വൈദ്യുതിയുടെ 25 ശതമാന്മെ നമ്മള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളു. ഇടുക്കിക്ക് ശേഷം പുതിയ പദ്ധതികളൊന്നും തുളങ്ങിയിട്ടില്ല. ആണവപദ്ധതിയെ കേരളം എതിര്‍ക്കുകയുമാണ്. അപ്പോള്‍ നമുക്ക് ഹ്രസ്വ, ദീര്‍ഘകാല കരാറുകള്‍ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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