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  4. 'They Blew the Hell Out of Bahrain': US Official Admits Severe Damage to Navy Base by Iranian Strikes
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (12:59 IST)

ഇറാൻ ബഹ്‌റൈൻ തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കി കളഞ്ഞു!: യു.എസ് നാവികസേനാ താവളത്തിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ വീര്യം തുറന്നുസമ്മതിച്ച് യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

ഇറാന്‍ ബഹ്‌റൈനിലെ താവളം തകര്‍ത്ത് തരിപ്പണമാക്കികളഞ്ഞെന്നാണ് ആക്ടിംഗ് യു.എസ് നേവി സെക്രട്ടറി ഹംഗ് കാവോ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

Iran attack, Missile attack,Israel drone factory,West asia crisis
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (12:33 IST)
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മിഡില്‍ ഈസ്റ്റില്‍ യുഎസ് സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രധാനകേന്ദ്രമായ ബഹ്‌റൈനിലെ യുഎസ് നാവികസേനാ താവളത്തിന് നേരെ ഇറാന്‍ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളില്‍ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായെന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിച്ച് യുഎസ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍. ഇറാന്‍ ബഹ്‌റൈനിലെ താവളം തകര്‍ത്ത് തരിപ്പണമാക്കികളഞ്ഞെന്നാണ് ആക്ടിംഗ് യു.എസ് നേവി സെക്രട്ടറി ഹംഗ് കാവോ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.  യു.എസ് അഞ്ചാം ഫ്‌ലീറ്റിന്റെ ആസ്ഥാനമായ ബഹ്റൈനിലെ 'നേവല്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ആക്ടിവിറ്റി' (NSAB) താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ മിസൈല്‍-ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയാണ് ഇതോടെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്.
 
തുടര്‍ച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് താവളത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും കമാന്‍ഡ് ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സിനും കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. തുടര്‍ന്ന് താവളത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തലാക്കേണ്ടി വന്നു. തകര്‍ന്ന താവളം അടുത്ത കാലത്തോന്നും പുനസ്ഥാപിക്കാനാവില്ല. ഇതോടെ യു.എസ്.എസ് അബ്രഹാം ലിങ്കണ്‍ (USS Abraham Lincoln) ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള യു.എസ് എയര്‍ക്രാഫ്റ്റ് കരിയറുകള്‍ക്ക് അടുക്കാന്‍ സുരക്ഷിതമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇല്ലാതെയായതെന്ന് ഹംഗ് കാവോ പറയുന്നത്.
 
ഫെബ്രുവരി മാസം മുതല്‍ ആരംഭിച്ച യു.എസ്-ഇസ്രായേല്‍ സംയുക്ത ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയായാണ് ഇറാന്‍ ബഹ്റൈന്‍, ജോര്‍ദാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അമേരിക്കന്‍ സൈനിക താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. പ്രധാനമായും ബഹ്‌റൈനിലെ യുഎസ് താവളങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയായിരുന്നു ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങള്‍.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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