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ഈ ആറുകാര്യങ്ങള് ഒരിക്കലും കുട്ടികളെകൊണ്ട് നിര്ബന്ധിച്ച് ചെയ്യിക്കരുത്
കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അവരെ നയിക്കുക എന്നതാണ് രക്ഷാകര്തൃത്വം. അച്ചടക്കവും മര്യാദയും ആവശ്യമാണ്, എന്നാല് ചില കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാന് കുട്ടികളെ നിര്ബന്ധിക്കുന്നത് അവരെ നീരസം, ഭയം, ആത്മാഭിമാനം കുറയല് എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഈ ആറു കാര്യങ്ങള് ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ നിര്ബന്ധിച്ചു ചെയ്യിക്കാന് പാടില്ല. അതില് ആദ്യത്തേത് അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്ന ഒരാളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ ചുംബിക്കുകയോ ചെയ്യാന് നിര്ബന്ധിക്കുന്നതാണ്. മിക്ക മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളെ ബഹുമാന സൂചകമായി ബന്ധുക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ ചുംബിക്കുകയോ ചെയ്യാന് പഠിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, നിര്ബന്ധിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ ചുംബിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെ നിസ്സഹായരാക്കും. പകരം അവര്ക്ക് എങ്ങനെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാന് അവരെ അനുവദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അവരുടെ തെറ്റ് അവര് മനസ്സിലാകാത്തപ്പോള് ക്ഷമ ചോദിക്കാന് നിര്ബന്ധിക്കരുത്. ക്ഷമാപണം നടത്തേണ്ടത് കൃത്രിമത്വത്തിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് യഥാര്ത്ഥ ഗ്രാഹ്യത്തിലൂടെയാണ്. കുട്ടിക്ക് താന് എന്തിനാണ് ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം ഇല്ലെങ്കില്, അത് അവനെ സഹാനുഭൂതി പഠിപ്പിക്കില്ല. പകരം, എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അവരോട് പറയുകയും അവര് ചെയ്തത് ആളുകളെ എങ്ങനെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാല് നിര്ബന്ധിക്കരുത്. അത് കുട്ടികളില് ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങള് വളര്ത്തിയെടുക്കാന് ഇടയാക്കും.
നിര്ബന്ധിക്കുന്നതിനുപകരം, ചെറിയ അളവില് പുതിയ ഭക്ഷണം അവര്ക്ക് നല്കുക, ഭക്ഷണം സൗഹൃദപരവും ആസ്വാദ്യകരവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. മറ്റ് അഭിരുചികള് അനുഭവിക്കാന് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക, എന്നാല് അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളോട് സംവേദനക്ഷമത കാണിക്കുക. ഓരോ കുട്ടിയും വ്യത്യസ്തനാണ്, അവര്ക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുകളും താല്പ്പര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അവര്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ഹോബിയിലേക്കോ തൊഴിലിലേക്കോ അവരെ നിര്ബന്ധിക്കുന്നത് അവരെ നിരാശനാക്കുകയും ദുഃഖിതനാക്കുകയും ചെയ്യും. പകരം അവരുടെ താല്പ്പര്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അവര് തയ്യാറാകാത്തപ്പോള് അവരുടെ സാധനങ്ങള് പങ്കുവെക്കാന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, എന്നാല് അവരുടെ വസ്തുക്കളോ കളിപ്പാട്ടങ്ങളോ മറ്റുന്നവര്ക്ക് നല്കാന് നിര്ബന്ധിക്കുന്നത് നീരസത്തില് കലാശിക്കുന്നു.
ദയയുടെയും ഉദാരതയുടെയും ഒരു നല്ല മാതൃകയായിരിക്കാനും പങ്കിടലിന്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരെ പഠിപ്പിക്കുക, പക്ഷേ അതില് നിര്ബന്ധം പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അവരുടെ വികാരങ്ങളെ ഒരിക്കലും അടിച്ചമര്ത്താന് ശ്രമിക്കരുത്. കുട്ടികളോട് 'കരച്ചില് നിര്ത്തൂ' അല്ലെങ്കില് മിണ്ടാതിരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വികാരങ്ങള് തെറ്റാണെന്ന് അവര്ക്ക് തോന്നാന് ഇടയാക്കും. പകരം, എല്ലാ വികാരങ്ങളും ശരിയാണെന്ന് അവരെ അറിയിക്കുകയും അവരുടെ വികാരങ്ങള് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യകരമായ മാര്ഗങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അവരുടെ ആശങ്കകളെയും ചിന്തകളെയും കുറിച്ചുള്ള തുറന്ന ചര്ച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.