പ്രഷര്കുക്കറില് നിന്ന് ലെഡ് വിഷബാധയേല്ക്കാന് സാധ്യത; കൂടുതല് ബാധിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരെ
മാസങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് മുംബൈയില് നിന്നുള്ള 50 വയസ്സുള്ള ഒരാളെ അക്യൂട്ട് ലെഡ് വിഷബാധയെ തുടര്ന്ന് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഓര്മ്മക്കുറവ്, ക്ഷീണം, അസഹനീയമായ കൈകാല വേദന തുടങ്ങിയ നിരവധി ലക്ഷണങ്ങളുമായാണ് ഇദ്ദേഹം ആശുപത്രിയില് എത്തിയത്. രോഗിയുടെ അസുഖത്തിന് കാരണമായത് പ്രഷര് കുക്കറാണെന്ന് ഇന്റേണല് മെഡിസിന് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോ. വിശാല് ഗബാലെ ഇന്സ്റ്റാഗ്രാമില് കുറിച്ചു.
ശരീരത്തില് ലെഡ് അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോള്, അത് ലെഡ് വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകും. ഇത് നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകും. വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തില്, ലെഡ് എക്സ്പോഷര് മുതിര്ന്നവര്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികള് കൂടുതല് സാധ്യതയുള്ളവരാണ്. തലച്ചോറ്, വൃക്കകള്, പ്രത്യുല്പാദന വ്യവസ്ഥ എന്നിവ ഉള്പ്പെടെയുള്ള അവയവങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കും.
ഡോക്ടര്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തില്, തലച്ചോറ്, നാഡികള്, രക്തം, ദഹന അവയവങ്ങള് തുടങ്ങി നിരവധി ശാരീരിക സംവിധാനങ്ങളെ ലെഡ് സ്വാധീനിക്കുന്നു. പഠന, പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു പുറമേ, ദീര്ഘനേരം എക്സ്പോഷര് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെയും നാഡീവ്യവസ്ഥയെയും മറ്റ് അവയവങ്ങളെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ഇതില് ഗുരുതരമായ മസ്തിഷ്ക ക്ഷതം, ദീര്ഘകാല ബുദ്ധിപരമായ വൈകല്യങ്ങള് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്നു.