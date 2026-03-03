അതേസമയം വിവാഹമോചന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയോട് ഹാജരാകാന് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഏപ്രില് 20നാണ് ഹാജരാകേണ്ടത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഗീത ചെങ്കൽപേട്ട് കുടുംബ കോടതിയില് ഹരജി ഫയല് ചെയ്തത്. വിജയ്ക്ക് വിവാഹേതരബന്ധമുണ്ടെന്നും 2021ല് ഇത് വിലക്കിയിട്ടും അത് തുടര്ന്നെന്നുമാണ് വിവാഹമോചന ഹരജിയില് സംഗീത പറയുന്നത്. ഇതോടെ മാനസികമായി തകര്ന്നു, 5 വര്ഷത്തിലേറെയായി വേര്പിരിഞ്ഞാണ് താമസിക്കുന്നത്. വിജയ് നടിക്കൊപ്പം വിദേശത്ത് നിന്നെടുത്ത ചിത്രങ്ങള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വന്നത് തനിക്കും മക്കള്ക്കും അപമാനമുണ്ടാക്കിയെന്നും ഒത്തുതീര്പ്പ് ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടതിനാല് വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കണമെന്നുമാണ് സംഗീതയുടെ ആവശ്യം. അതേസമയം സംഭവത്തില് വിജയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் 12ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வு எழுதும் என் அன்புத் தம்பிகளுக்கும் தங்கைகளுக்கும் வாழ்த்துகள்.— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) March 2, 2026
நாளைய வளமான சமுதாயத்தை உருவாக்க உள்ள நீங்கள் அனைவரும் இந்தத் தேர்வினைப் பதற்றமின்றி, அச்சமின்றி, துணிவுடன் எதிர்கொள்ளுங்கள். உயர்கல்வியில் சிறந்து…