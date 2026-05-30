  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. You look bad when you smile Neha Dhupia recalls how harsh comment affected her for 10 years
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 30 May 2026 (17:18 IST)

ചിരി ഒട്ടും ഭംഗിയില്ലെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി, മിസ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് പോലും ചിരിക്കാൻ ഭയം വന്നു, 10 വർഷം അത് വേട്ടയാടിയെന്ന് നേഹ ധൂപിയ

Neha Dhupia, Body shaming, Bollywood, Beauty Standards, Career
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Sat, 30 May 2026 (17:18 IST) Updated: Sat, 30 May 2026 (14:21 IST)
google-news
ബോളിവുഡ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട താരമാണ് നേഹ ധൂപിയ. 2002ല്‍ മിസ് ഇന്ത്യ പട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ നേഹ മിസ് യൂണിവേഴ്‌സില്‍ ഇന്ത്യയെ പതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തെലുങ്ക് സിനിമയിലാണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതെങ്കിലും പിന്നീട് ബോളിവുഡിലേക്ക് താരം ചുവടുമാറിയിരുന്നു. ഷോ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായപ്പോള്‍ കരിയറില്‍ ഉടനീളം ബോഡി ഷെയ്മിങ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് താരം ഇപ്പോള്‍ തുറന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
 
ഒരു ടിവി ഷോയുടെ  ഓഡിഷന് പോയപ്പോള്‍ കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ തന്റെ ചിരി കാണാം ഭംഗിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെന്നും പിന്നീട് മിസ് ഇന്ത്യ പട്ടം നേടിയപ്പോള്‍ പോലും ചിരിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം തനിക്കുണ്ടായില്ലെന്നും നേഹ പറയുന്നു. 10 വര്‍ഷത്തോളം എടുത്തു ഈ അപകര്‍ഷതാ ബോധം മാറ്റിയെടുക്കാനെന്നും താരം പറഞ്ഞു. കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലത്താണ് ഒരു ടിവി ഷോയുടെ ഓഡിഷനില്‍ പോയത്. കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ എന്നെ നോക്കിയപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ചിരിച്ചു. നീ ചിരിക്കരുത്, നിന്റെ ചിരി ഒട്ടും ഭംഗിയില്ലെന്നാണ് അയാള്‍ പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് മിസ് ഇന്ത്യ നേടിയപ്പോഴും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ചിരിക്കാനായില്ല. 8-10 വര്‍ഷത്തോളമെടുത്തു. അത് മാറ്റിയെടുക്കാന്‍. നേഹ പറയുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

അൻസിബയുടെ ഡിഎൻഎ ശരിയല്ലെന്ന് ടിനി ടോം പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മിപ്രിയക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയെന്ന് നീന കുറുപ്പ്

അൻസിബയുടെ ഡിഎൻഎ ശരിയല്ലെന്ന് ടിനി ടോം പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മിപ്രിയക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയെന്ന് നീന കുറുപ്പ്ടിനി ടോമിനെതിരെ നടിയും അമ്മ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന അന്‍സിബ ഹസന്‍ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ ശരിവെച്ച് നീന കുറുപ്പ്.

ശാന്തി മായാദേവി സംവിധായികയാകുന്നു; നടൻ മമ്മൂട്ടി

ശാന്തി മായാദേവി സംവിധായികയാകുന്നു; നടൻ മമ്മൂട്ടിശാന്തി മായാദേവി - മമ്മൂട്ടി ചിത്രം നിർമിക്കുക മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയായിരിക്കും

Manushyan Song - Patriot: 'ജനാലകളാണത്രേ അയാളെ നോക്കുന്നത്'; മമ്മൂട്ടിയുടെ 'മനുഷ്യൻ', കത്തിച്ച് സുഷിൻ ശ്യാം (വീഡിയോ)

Manushyan Song - Patriot: 'ജനാലകളാണത്രേ അയാളെ നോക്കുന്നത്'; മമ്മൂട്ടിയുടെ 'മനുഷ്യൻ', കത്തിച്ച് സുഷിൻ ശ്യാം (വീഡിയോ)ഡോക്ടർ ഡാനിയൽ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്

ദിലീപിന്റെ 'നീക്കം', ജഗൻ ഷാജി കൈലാസ് സംവിധായകനാകുന്നു, ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

ദിലീപിന്റെ 'നീക്കം', ജഗൻ ഷാജി കൈലാസ് സംവിധായകനാകുന്നു, ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്D 152 എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ദിലീപ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ട് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

സജ്നയും ഫിറോസും വേർപിരിഞ്ഞത് മൂന്നാമതൊരാൾ കാരണമോ? ആരോപണങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി സജ്ന നൂർ

സജ്നയും ഫിറോസും വേർപിരിഞ്ഞത് മൂന്നാമതൊരാൾ കാരണമോ? ആരോപണങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി സജ്ന നൂർതങ്ങള്‍ക്കിടയിലേക്ക് മൂന്നാമതൊരാള്‍ വന്നതല്ല വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് സജ്‌ന

ഇത്തവണ കാലവര്‍ഷത്തില്‍ മഴ കുറയും; ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ ചൂട് കൂടും

ഇത്തവണ കാലവര്‍ഷത്തില്‍ മഴ കുറയും; ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ ചൂട് കൂടുംജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ രാജ്യത്ത് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിച്ചു. യുപി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ബിഹാര്‍, ഒഡീഷ, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഗുജറാത്ത്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലും മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും ജൂണില്‍ ചൂട് സാധാരണയേക്കാള്‍ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിച്ചു.

സമാധാന കരാറിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം വീണ്ടും ആരംഭിക്കാൻ യുഎസ് റെഡിയെന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി

സമാധാന കരാറിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം വീണ്ടും ആരംഭിക്കാൻ യുഎസ് റെഡിയെന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിസിംഗപ്പൂരില്‍ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ ഉച്ചകോടിയായ 'ഷാങ്ഗ്രി-ലാ ഡയലോഗില്‍' (Shangri-La Dialogue) സംസാരിക്കവെയാണ് പെന്റഗണ്‍ മേധാവി ഈ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്.

സുരേന്ദ്രൻ, പത്മജ, ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ.. ബിജെപി ദേശീയ ഭാരവാഹിപട്ടികയിൽ കൂടുതൽ കേരള നേതാക്കൾക്ക് സാധ്യത

സുരേന്ദ്രൻ, പത്മജ, ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ.. ബിജെപി ദേശീയ ഭാരവാഹിപട്ടികയിൽ കൂടുതൽ കേരള നേതാക്കൾക്ക് സാധ്യതകെ സുരേന്ദ്രനടക്കമുള്ള നേതാക്കള്‍ ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം നേടുമെന്നാണ് സൂചന. എ പു അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി, അനില്‍ ആന്റണി എന്നിവരാണ് നിലവില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ദേശീയ ഭാരവാഹികള്‍.

പണക്കൊഴുപ്പും അലസതയും, പത്തനാപുരത്തെ തോൽവി ഗണേഷ് കുമാർ സ്വയം വരുത്തിവെച്ചതെന്ന് സിപിഐ

പണക്കൊഴുപ്പും അലസതയും, പത്തനാപുരത്തെ തോൽവി ഗണേഷ് കുമാർ സ്വയം വരുത്തിവെച്ചതെന്ന് സിപിഐമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് എന്തും വിളിച്ചുപറയാമെന്നായിരുന്നു ഗണേഷിന്റെ ചിന്ത. തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടികളും പ്രചാരണങ്ങളുമെല്ലാം കൂടിയാലോചനകള്‍ ഇല്ലാതെയായിരുന്നുവെന്നും അംഗങ്ങള്‍ വിമര്‍ശിച്ചു.

വന്ദേമാതരം ദേശീയഗാനമല്ലെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം; പുതിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി പ്രസ്താവന

വന്ദേമാതരം ദേശീയഗാനമല്ലെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം; പുതിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി പ്രസ്താവനനിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ച രീതിയെച്ചൊല്ലി കേരള സര്‍ക്കാരും ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അര്‍ലേക്കറും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കം രൂക്ഷമായതോടെയാണ് ഈ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത്.