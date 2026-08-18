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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (09:08 IST)

പ്രായമായവരില്‍ വൈജ്ഞാനിക ശേഷി കുറയുന്നതിന് വിറ്റാമിന്‍ കുറവുകള്‍ കാരണമാകുന്നു: ഐസിഎംആര്‍-എന്‍ഐഎന്‍ പഠനം

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (09:11 IST)
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ഐസിഎംആര്‍-നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനിലെ (എന്‍ഐഎന്‍) ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രായമാകുമ്പോള്‍ തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതില്‍ മെച്ചപ്പെട്ട പോഷകാഹാര നിലവാരം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചേക്കാം എന്നാണ്. നേരിയ വൈജ്ഞാനിക വൈകല്യമുള്ള പ്രായമായവരില്‍ നിരവധി സൂക്ഷ്മ പോഷകങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് വിറ്റാമിന്‍ ഡി, ബി2, ബി9 എന്നിവയുടെ കുറവുകള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
 
ഇത് വാര്‍ദ്ധക്യകാലത്ത് തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിര്‍ത്തുന്നതില്‍ പോഷകാഹാരത്തിന്റെ പങ്കിനെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. സാധാരണ വാര്‍ദ്ധക്യത്തിനും ഡിമെന്‍ഷ്യയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇന്റര്‍മീഡിയറ്റ് ഘട്ടമായി മൈല്‍ഡ് കോഗ്‌നിറ്റീവ് ഇംപേയര്‍മെന്റ് (എംസിഐ) കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഈ ഘട്ടത്തില്‍ വ്യക്തികള്‍ക്ക് മെമ്മറിയിലും ചിന്താശേഷിയിലും അളക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യാന്‍ കഴിയും.
 
55 മുതല്‍ 85 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള 184 മുതിര്‍ന്നവരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്. മോണ്‍ട്രിയല്‍ കോഗ്‌നിറ്റീവ് അസസ്‌മെന്റ് (MoCA) ഉപയോഗിച്ചാണ് വൈജ്ഞാനിക പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തിയത്. അതേസമയം വിറ്റാമിനുകള്‍ എ, ഡി, ബി1, ബി2, ബി6, ബി9, ബി12 എന്നിവയ്ക്കായി രക്ത സാമ്പിളുകള്‍ വിശകലനം ചെയ്തു. ബീറ്റാ-അമിലോയിഡ്, ടോട്ടല്‍ ടൗ, ന്യൂറോഫിലമെന്റ് ലൈറ്റ് ചെയിന്‍, ബ്രെയിന്‍-ഡെറൈവ്ഡ് ന്യൂറോട്രോഫിക് ഫാക്ടര്‍ (ബിഡിഎന്‍എഫ്) എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള ന്യൂറോണല്‍ ബയോമാര്‍ക്കറുകളും ഗവേഷകര്‍ അളന്നു.
 
പങ്കെടുത്തവരില്‍ 36.4% പേര്‍ക്ക് നേരിയ വൈജ്ഞാനിക വൈകല്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. വിറ്റാമിന്‍ ഡി, ബി1, ബി2, ബി6, ബി9, ബി12 എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ നിരവധി സൂക്ഷ്മ പോഷകങ്ങളുടെ രക്തത്തിലെ അളവ് ബാധിതരില്‍ കുറവായിരുന്നു. വിറ്റാമിന്‍ ഡി, ബി2, ബി9 എന്നിവയുടെ കുറവ് എംസിഐ ഗ്രൂപ്പില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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