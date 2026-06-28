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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Sunday, 28 June 2026 (17:12 IST)

ഉറക്കക്കുറവ് നിങ്ങളെ ഇന്‍സുലിന്‍ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുമോ? ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

Sleep Deprivation, Cancer Risk,Health News, Health Studies
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (17:12 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (10:30 IST)
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ഉറക്കക്കുറവ് നിങ്ങളെ ക്ഷീണിതനാക്കുകയും അസ്വസ്ഥനാക്കുകയും അടുത്ത ദിവസം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ കഴിയാതെയാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ പലരും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു കാര്യമെന്തെന്നാല്‍ പതിവായി ഉറക്കം ഒഴിവാക്കുന്നത് ശരീരം പഞ്ചസാര കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഇത് ഇന്‍സുലിന്‍ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം എന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. ഉറക്കം എന്നത് ശരീരം പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപാപചയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന സമയമാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ഉറക്കത്തില്‍ ഗ്ലൂക്കോസ്, വിശപ്പ്, സമ്മര്‍ദ്ദം, ഊര്‍ജ്ജ സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോര്‍മോണുകള്‍ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം ഏകോപിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
 
ഉറക്കം അപര്യാപ്തമാകുമ്പോഴോ തടസ്സപ്പെടുമ്പോഴോ ശരീരം കോര്‍ട്ടിസോള്‍, അഡ്രിനാലിന്‍ തുടങ്ങിയ സമ്മര്‍ദ്ദ ഹോര്‍മോണുകള്‍ ഉയര്‍ന്ന അളവില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഹോര്‍മോണുകള്‍ കരളിനെ രക്തപ്രവാഹത്തിലേക്ക് കൂടുതല്‍ ഗ്ലൂക്കോസ് പുറത്തുവിടാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം പേശികളും കൊഴുപ്പ് കോശങ്ങളും ഇന്‍സുലിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് കുറയുന്നു. തല്‍ഫലമായി രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാന്‍ പാന്‍ക്രിയാസ് കൂടുതല്‍ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. 
 
ഉറക്കക്കുറവ് വീക്കം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും വിശപ്പ് ഹോര്‍മോണുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും കലോറി കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാലക്രമേണ ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ ശരീരഭാരം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വയറിന് ചുറ്റും ഇത് ഇന്‍സുലിന്‍ പ്രതിരോധത്തെ കൂടുതല്‍ വഷളാക്കുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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