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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (10:16 IST)

കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സറിനുള്ള സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു: ജര്‍മന്‍ പഠനം

Teatime snacks to avoid for uric acid
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (10:21 IST)
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കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കുടലില്‍ ആസിഡിന്റെ ഉത്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ട്യൂമര്‍ വളര്‍ച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? ഫാറ്റി ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കൂടുതലുള്ള പാശ്ചാത്യ ഭക്ഷണക്രമങ്ങള്‍ 50 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള മുതിര്‍ന്നവരില്‍ ഏറ്റവും സാധാരണവും മാരകവുമായ കുടല്‍ കാന്‍സറിന്റെ വികാസത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ നയിക്കുമെന്ന് ജര്‍മ്മന്‍ ഗവേഷകരുടെ ഒരു സംഘം ഇപ്പോള്‍ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
മ്യൂണിക്കിലെ ടെക്‌നിക്കല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, ആര്‍ഡബ്ല്യുടിഎച്ച് ആച്ചന്‍, ജര്‍മ്മന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമന്‍ ന്യൂട്രീഷന്‍ പോട്‌സ്ഡാം-റെഹ്ബ്രൂക്കെ (ഡിഐഎഫ്ഇ) എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗവേഷകരാണ് കണ്ടെത്തല്‍ നടത്തിയത്. ഈ അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമങ്ങള്‍ പിത്തരസം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചില ഗട്ട് ബാക്ടീരിയകളെ നിലനിര്‍ത്തുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇത് ട്യൂമര്‍ വളര്‍ച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
 
നിങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ കൊഴുപ്പ് നിങ്ങളുടെ കരളില്‍ പ്രാഥമിക പിത്താശയ ആസിഡുകളുടെ ഉത്പാദനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഈ ആസിഡുകള്‍ പ്രധാനമാണ് - നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് അവ വിഘടിപ്പിക്കാനും കൊഴുപ്പ് ആഗിരണം ചെയ്യാനും ആവശ്യമാണ്. മിക്ക പ്രാഥമിക പിത്താശയ ആസിഡുകളും വീണ്ടും ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും കരളിലേക്ക് തിരികെ വരികയും ചെയ്യുന്നു.
 
എന്നാല്‍ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം വന്‍കുടലില്‍ എത്തുന്നു, അവിടെ ചില ബാക്ടീരിയകള്‍ അവയെ ദ്വിതീയ പിത്താശയ ആസിഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നു, അതില്‍ ഡിയോക്‌സികോളിക് ആസിഡ് (DCA) ഉള്‍പ്പെടുന്നു. നിങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്തോറും നിങ്ങളുടെ വന്‍കുടലില്‍ DCA യുടെ സാന്ദ്രത വര്‍ദ്ധിക്കും. അവിടെയാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്.
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ശ്രീനു എസ്
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