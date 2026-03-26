വ്യാഴം, 26 മാര്‍ച്ച് 2026
യുദ്ധം ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെന്ന് ട്രംപ്, ചർച്ച നടക്കുന്നത് ഇറാൻ നേതാക്കൾ സമ്മതിക്കാത്തത് ഭയം മൂലം

نيلويلെ സാഹചര്യം അംഗീകരിക്കാന്‍ ഇറാന്‍ തയ്യാറായില്ലെങ്കില്‍ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിന്‍ ലീവിറ്റും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:24 IST)
ഇറാന്‍-ഇസ്രായേല്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ നിര്‍ണ്ണായക നീക്കങ്ങളുമായി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇറാനിലെ യുദ്ധം അതിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെന്നും ഒരു സമാധാന കരാറിലെത്താന്‍ ഇറാന്‍ ഭരണകൂടം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ സ്വന്തം ജനതയുടെ പ്രതികരണത്തെ ഭയന്നാണ് ഇറാന്‍ നേതാക്കള്‍ ഇത് തുറന്നു സമ്മതിക്കാത്തതെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഇറാന്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിവരികയാണെന്നും എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം പരസ്യമായി സമ്മതിക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് ഭയമാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ തിരിച്ചടിയെയോ അല്ലെങ്കില്‍ ആഭ്യന്തര പ്രക്ഷോഭത്തെയോ ഭയന്നാണ് അവര്‍ മൗനം പാലിക്കുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യം അംഗീകരിക്കാന്‍ ഇറാന്‍ തയ്യാറായില്ലെങ്കില്‍ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിന്‍ ലീവിറ്റും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

ഇറാന്റെ മറുപടി

അതേസമയം, അമേരിക്കയുടെ വാദങ്ങളെ പൂര്‍ണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഇറാന്‍, സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ തയ്യാറല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നയമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി പ്രതികരിച്ചു. അമേരിക്ക ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ പരാജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

ഇറാന്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ച അഞ്ച് ഉപാധികള്‍

വെടിനിര്‍ത്തലിനായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം മുന്നോട്ടുവെച്ച 15 നിബന്ധനകള്‍ തള്ളിയ ഇറാന്‍, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സ്വന്തമായി 5 ഉപാധികള്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചു

1. ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാന്റെ പരമാധികാരം പൂര്‍ണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുക.
2. ആക്രമണങ്ങള്‍ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കുക.
3. ഭാവിയില്‍ വീണ്ടും യുദ്ധം തുടങ്ങില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനല്‍കുക.
4. യുദ്ധമുണ്ടാക്കിയ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുക.
5. വീണ്ടും യുദ്ധമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര സംവിധാനങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുക. എന്നീ നിബന്ധനകളാണ് ഇറാന്‍ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.


ഇതിനിടെ അമേരിക്കയുടെ അത്യാധുനിക എഫ്-18 യുദ്ധവിമാനം തങ്ങള്‍ വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ് കോര്‍പ്‌സ് (IRGC) അവകാശപ്പെട്ടു. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ മേഖലയില്‍ സംഘര്‍ഷം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുമ്പോള്‍, നയതന്ത്ര ചര്‍ച്ചകളാണോ അതോ കൂടുതല്‍ കടുത്ത സൈനിക നീക്കങ്ങളാണോ വരാനിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.


