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കാര്ഡിയോവാസ്കുലാര്-കിഡ്നി-മെറ്റബോളിക് സിന്ഡ്രോം എന്താണ്? കാരണങ്ങള് അറിയണം
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രോഗങ്ങളുടെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രധാന കാരണങ്ങളില് ഹൃദ്രോഗം, വൃക്കരോഗം, പ്രമേഹം എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്നു. അവ തമ്മില് ആഴത്തില് സങ്കീര്ണ്ണമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധര് പറയുന്നു. ഒരു അവയവത്തെ രോഗം ബാധിക്കുമ്പോള് മറ്റുള്ളവയെയും ബാധിക്കുന്നു. സികെഎം സിന്ഡ്രോം നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നത് ഹൃദയാഘാതം, പക്ഷാഘാതം, വൃക്ക തകരാറ്, മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന മറ്റ് സങ്കീര്ണതകള് എന്നിവ തടയാന് സഹായിക്കും.
കാര്ഡിയോവാസ്കുലാര്-കിഡ്നി-മെറ്റബോളിക് (സികെഎം) സിന്ഡ്രോം എന്നത് ഹൃദ്രോഗം, വൃക്കരോഗം, പൊണ്ണത്തടി, പ്രമേഹം, മറ്റ് ഉപാപചയ വൈകല്യങ്ങള് എന്നിവ പരസ്പരം ഇടപഴകുകയും കാലക്രമേണ വഷളാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്.
അമേരിക്കന് ഹാര്ട്ട് അസോസിയേഷന് പറയുന്നത് CKM സിന്ഡ്രോം പോലെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ്. മറിച്ച് ഇത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്, വൃക്കകള്, രാസ അസന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നിവയാല് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ അവസ്ഥയാണ്. ഇത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്ക്കും വൃക്ക തകരാറുകള്ക്കും സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്: പൊണ്ണത്തടി പ്രമേഹ സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രമേഹം വൃക്കകളെ തകരാറിലാക്കും. വൃക്കരോഗം രക്തസമ്മര്ദ്ദം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. രക്തസമ്മര്ദ്ദം ഹൃദയത്തിന് ഹാനികരമാണ്. ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോള് വൃക്കയുടെ പ്രവര്ത്തനം കുറയുന്നു.