  1. മറ്റുള്ളവ
  2. സ്ത്രീ
  3. സ്ത്രീകള്‍ക്കു മാത്രം
  4. These type of men are not impressive in bed
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 5 August 2026 (14:30 IST)

കിടപ്പറയിൽ ഈ സ്വാഭവമുണ്ടോ? പുരുഷൻമാർ ശ്രദ്ധിക്കുക

പുരുഷൻമാരുടെ ഒരു സ്വഭാവം കിടപ്പറയിൽ സ്ത്രീകളെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്

Physical Relationship in Morning Benefits, Morning Workout, അതിരാവിലെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോള്‍ ശരീരത്തിനു ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങള്‍ അറിയുമോ
Written By: WEBDUNIA
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (13:30 IST)
google-news
സ്ത്രീകളിലും പുരുഷൻമാരിലും ലൈംഗികത വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ സ്ത്രീകളിൽ ലൈംഗിക ഉത്തേജനം നടക്കൂ. പുരുഷൻമാരിൽ നേരെ തിരിച്ചും. സ്ത്രീകൾ കിടപ്പറയിൽ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫോർപ്ലേയാണ്. ഫോർപ്ലേ എത്ര സമയം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നോ അത്രത്തോളം വിജയകരമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികബന്ധവും. 
 
പുരുഷൻമാരുടെ ഒരു സ്വഭാവം കിടപ്പറയിൽ സ്ത്രീകളെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. അത്തരം സ്വഭാവമുള്ള പുരുഷൻമാരുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സ്ത്രീകൾ ഒരു തരത്തിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പഠനം. പുരുഷൻമാരിലെ ദേഷ്യവും മുൻകോപവും ആണ് അത്. 
 
ലൈംഗികബന്ധത്തിനിടെ പുരുഷൻ അകാരണമായി ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളെ മാനസികമായി തകർക്കുന്നു. ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തിനു കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുമ്പോഴാണ് പുരുഷൻമാർ പൊതുവെ സ്ത്രീകളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ അത് സ്ത്രീകളിലെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മാത്രമല്ല ലൈംഗികബന്ധത്തിനിടെ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന പുരുഷൻമാരുമായി ശാരീരികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പിന്നീട് സ്ത്രീകൾക്ക് മടുപ്പും നിരുത്സാഹവും തോന്നുമെന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഒരു ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ സെക്സ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ പേരിൽ പങ്കാളിയെ പഴിക്കുന്നത് ചീത്ത ശീലമാണ്. അങ്ങനെ പഴിക്കുന്നവരുമായി പിന്നീട് ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സ്ത്രീകൾ ഒരു തരത്തിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
അടുത്ത ലേഖനം
വില നോക്കാതെ വാങ്ങിക്കോ ! ബദാം ചില്ലറക്കാരനല്ല

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർ

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർഇന്ത്യയ്ക്കായി 21 ടെസ്റ്റുകളും 121 ഏകദിനങ്ങളും 87 ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

നെറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എവിടെ?, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസമായിട്ടും ഉത്തരസൂചിക പോലുമില്ല, ആശങ്കയിൽ വിദ്യാർഥികൾ

നെറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എവിടെ?, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസമായിട്ടും ഉത്തരസൂചിക പോലുമില്ല, ആശങ്കയിൽ വിദ്യാർഥികൾജൂലായ് 17, 18 ദിവസങ്ങളിലാണ് സയന്‍സ് വിഷയങ്ങളുടെ യുജിസി- സിഎസ്‌ഐആര്‍ നെറ്റ് പരീക്ഷകള്‍ നടന്നത്.

ഈ രാശിക്കാര്‍ എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും ഒരു തിരിച്ചുവരവാക്കി മാറ്റുന്നു

ഈ രാശിക്കാര്‍ എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും ഒരു തിരിച്ചുവരവാക്കി മാറ്റുന്നുചില രാശിക്കാര്‍ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കുന്നതില്‍ അചഞ്ചലരും സ്ഥിരോത്സാഹമുള്ളവരുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എത്ര പരാജയങ്ങള്‍ നേരിട്ടാലും അവര്‍ തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്കരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?

Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?ഫൈനലിൽ 54 തവണയാണ് മെസി പന്ത് തൊട്ടത്. കളി ആരംഭിച്ച് ആദ്യ 15 മിനിറ്റിൽ മെസിക്ക് ഒരു ടച്ച് മാത്രം

കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങള്‍ വേണ്ട; സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴ് പ്രഭാത ശീലങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങള്‍ വേണ്ട; സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴ് പ്രഭാത ശീലങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുവ്യത്യസ്ത ദിനചര്യകളില്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം പരീക്ഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ചെറിയ ദൈനംദിന പരിശീലനങ്ങള്‍ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സാമന്ത പറയുന്നു, ഇപ്പോള്‍ 21 ദിവസത്തേക്ക് അവ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാന്‍ അവര്‍ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

കിടപ്പറയിൽ ഈ സ്വാഭവമുണ്ടോ? പുരുഷൻമാർ ശ്രദ്ധിക്കുക

കിടപ്പറയിൽ ഈ സ്വാഭവമുണ്ടോ? പുരുഷൻമാർ ശ്രദ്ധിക്കുകസ്ത്രീകളിലും പുരുഷൻമാരിലും ലൈംഗികത വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ സ്ത്രീകളിൽ ലൈംഗിക ഉത്തേജനം നടക്കൂ. പുരുഷൻമാരിൽ നേരെ തിരിച്ചും. സ്ത്രീകൾ കിടപ്പറയിൽ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫോർപ്ലേയാണ്. ഫോർപ്ലേ എത്ര സമയം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നോ അത്രത്തോളം വിജയകരമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികബന്ധവും.

വില നോക്കാതെ വാങ്ങിക്കോ ! ബദാം ചില്ലറക്കാരനല്ല

വില നോക്കാതെ വാങ്ങിക്കോ ! ബദാം ചില്ലറക്കാരനല്ലബദാമിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് ബദാം. പോഷകസമൃദ്ധമായ ഒരു ഭക്ഷണവുമാണ്. ദിവസവും ബദാം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ 50% ശ്വാസകോശ അര്‍ബുദ കേസുകളും പുകവലിക്കാത്തവരിലാണ്; പ്രമുഖ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് വിശദീകരിക്കുന്നു

ഇന്ത്യയിലെ 50% ശ്വാസകോശ അര്‍ബുദ കേസുകളും പുകവലിക്കാത്തവരിലാണ്; പ്രമുഖ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് വിശദീകരിക്കുന്നുഇന്ത്യന്‍ പുരുഷന്മാരില്‍ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാന്‍സര്‍ ശ്വാസകോശ അര്‍ബുദമാണെന്ന് ഡോ. സിംഗാള്‍ പറഞ്ഞു. 2025 ല്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി ഏകദേശം 111,000 പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ നാഷണല്‍ കാന്‍സര്‍ രജിസ്ട്രി പ്രോഗ്രാം പദ്ധതിയിടുന്നു.

പ്രമേഹ നിയന്ത്രണവും ജീവിത ശൈലിയും

പ്രമേഹ നിയന്ത്രണവും ജീവിത ശൈലിയുംപ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ചെയ്യണമെന്ന ചിന്താഗതി ഒഴിവാക്കുക. കാരണം പലപ്പോഴും ഈ സമ്മർദം ബേൺഔട്ടിലേക്ക് നയിക്കാം. സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി സമയം കണ്ടെത്തി, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരുക, ഇത് രോഗനിയന്ത്രണം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കും.

തണുത്ത കാലാവസ്ഥയില്‍ പ്രഭാത നടത്തം വേണ്ട; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

തണുത്ത കാലാവസ്ഥയില്‍ പ്രഭാത നടത്തം വേണ്ട; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംതണുപ്പ് കാലത്ത് രാവിലെയുള്ള നടത്തം പല കാരണങ്ങളാല്‍ ഹൃദയാഘാത സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്.