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ചൂടും നിര്ജ്ജലീകരണവും കാരണം നിങ്ങളുടെ വൃക്ക അപകടത്തിലാണെന്ന എട്ട് സൂചനകള്
വേനല്ക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോള് നിര്ജ്ജലീകരണം അല്ലെങ്കില് ചൂട്, ക്ഷീണം സാധാരണയായി ആളുകളുടെ മനസ്സില് വരും. ദ്രാവക സന്തുലിതാവസ്ഥ തകരാറിലാകുമ്പോള് ആദ്യം ആയാസം അനുഭവപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങളില് ഒന്നാണ് വൃക്കകള്
ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് സ്വയം വ്യക്തമായി അറിയിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. സാധാരണയായി വൃക്കകളിലേക്ക് നേരിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന മൂര്ച്ചയുള്ള വേദനയോ പ്രത്യേക ലക്ഷണമോ ഉണ്ടാകില്ല. പകരം അസാധാരണമായ ക്ഷീണം, ഭാരം, ചിലപ്പോള് പതിവുപോലെ സുഖം തോന്നുന്നില്ല തുടങ്ങിയ പൊതുവായ പരാതികളാണ്. ചില സന്ദര്ഭങ്ങളില് ആളുകള് കുറച്ച് മൂത്രം പുറന്തള്ളുന്നതായി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പോലും പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു.
ഹൈദരാബാദിലെ ബഞ്ചാര ഹില്സിലെ കെയര് ഹോസ്പിറ്റലിലെ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് & ട്രാന്സ്പ്ലാന്റ് ഫിസിഷ്യന്, ക്ലിനിക്കല് ഡയറക്ടറും സീനിയര് കണ്സള്ട്ടന്റുമായ ഡോ. രത്തന് TheHealthSite.com-മായി നടത്തിയ ഒരു പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില് ഇത് പലപ്പോഴും ചെറിയ ആവര്ത്തിച്ചുള്ള ദ്രാവക നഷ്ടത്തോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയില്, ദിവസം മുഴുവന് ദ്രാവക നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും വെയിലത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോള് മാത്രമല്ല. വിയര്പ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രകടമാകണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അത് വര്ദ്ധിക്കുന്നു. ആ നഷ്ടം സ്ഥിരമായി നികത്തിയില്ലെങ്കില് വൃക്കകളില് അധിക ഭാരം വരുത്തുന്ന രീതിയില് ശരീരം പൊരുത്തപ്പെടാന് തുടങ്ങും.
വേനല്ക്കാലത്തെ ലാബ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് ചിലപ്പോള് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ദ്രാവകങ്ങള് പതിവായി കഴിക്കാത്തവരില്, ക്രിയേറ്റിനിന് അളവ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അല്പം കൂടുതലായ സന്ദര്ഭങ്ങളുണ്ട്.