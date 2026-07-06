അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- തലയിലുണ്ടാകുന്ന കാന്സറിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ഈ ലക്ഷണങ്ങള് അവഗണിക്കരുത്
- രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കടുത്ത ഉപ്പൂറ്റി വേദനയുണ്ടോ? കാരണം ഇതാണ്, ലളിതമായ പരിഹാരങ്ങൾ
- സ്ത്രീകളിലെ മെനോപ്പോസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ?
- കഴുത്തിലെ കരുവാളിപ്പും മടക്കുകളും; ശ്രദ്ധ വേണം, ഇക്കാരണത്താൽ ആയിരിക്കാം
- ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ വെറുതെ വിടരുത്; വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുക
ഡിജിറ്റല് ഐ സ്ട്രെയിന് എന്താണെന്നറിയാമോ, ലക്ഷണങ്ങള് ഇവയൊക്കെ
സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് വിഷന് സിന്ഡ്രോം, ഡിജിറ്റല് ഐ സ്ട്രെയിന് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ആളുകള് അവരുടെ സ്ക്രീനുകളില് കൂടുതല് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനാല് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് വിഷന് സിന്ഡ്രോം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ണിന് അസ്വസ്ഥതകളും നേത്ര പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഡിജിറ്റല് ഐ സ്ട്രെയിന് ദീര്ഘനേരം നീല വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നതുമായ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് തലവേദന മുതല് കാഴ്ച മങ്ങുന്നത് വരെയാകാം. സ്മാര്ട്ട്ഫോണുകള് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നീല വെളിച്ചവും കണ്ചിമ്മുന്നത് കുറയുന്നതും ഈ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകുന്നു. സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് സ്ക്രീനുകളില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ദീര്ഘനേരം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് കണ്ണുകളുടെ പേശികളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും കാഴ്ച സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകള് ശരാശരി 6 മണിക്കൂറും 40 മിനിറ്റും ഓരോ ദിവസവും സ്ക്രീന് നോക്കുന്നതിനായി ചിലവഴിക്കുന്നു. കണ്ണിന്റെ ക്ഷീണം,കണ്ണിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, വരണ്ടതോ അസ്വസ്ഥയുള്ളതോ ആയ കണ്ണുകള്, മങ്ങിയ കാഴ്ച,തലവേദന കൃത്യമല്ലാത്ത ഉറക്ക രീതികള്,കഴുത്തിലും തോളിലും വേദന എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്.
ജിഹാദിയെന്ന് അന്സിബയെ വിളിച്ചത് തമാശയ്ക്കെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്ട്ട്, ടിനി ടോമിനെ കുടുക്കിയത് നീന കുറുപ്പിന്റെ മൊഴി
ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിനേക്കാള് കൂടുതല് വിറ്റാമിന് ഡി അടങ്ങിയ 7 ഭക്ഷണങ്ങള്
Ketan Agarwal Death Case: ഫോൺ എപ്പോഴും ബിസി; കേതൻ വീട്ടുകാരോടു ചോദിച്ചു, 'അവളുടെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിച്ചോ?'
30 ദിവസത്തേക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നത് പൂര്ണ്ണമായും നിര്ത്താമോ; ശരീരത്തില് വലിയ മാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കും!
ഡിജിറ്റല് ഐ സ്ട്രെയിന് എന്താണെന്നറിയാമോ, ലക്ഷണങ്ങള് ഇവയൊക്കെ
മീനിന്റെ തല കഴിക്കാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണോ, ആരോഗ്യഗുണങ്ങള് നിരവധി
ജോലിസ്ഥലത്ത് മണിക്കൂറില് ഇടവേളയില്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കില് കാന്സര് സാധ്യത കൂടും!പുതിയ പഠനം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു
അൽഗോരിതങ്ങൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ: ഡിജിറ്റൽ ലഹരിയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങളും പ്രതിരോധ വഴികളും
നന്ദകിഷോർ ഹരികുമാർ സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധൻ, സി.ഇ.ഒ ടെക്നിസാന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിവേഗ കുതിപ്പിൽ നമ്മുടെ ലോകം ഒരു വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഭീതിജനകമാണ്. മുൻതലമുറകൾ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും കളിക്കളങ്ങളിലൂടെയും ലോകത്തെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇന്നത്തെ തലമുറ ജനിച്ചുവീഴുന്നത് തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിലേക്കാണ്. ഒരു സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ദിവസവും കാണുന്ന സൈബർ കെണികളും, അതിന്റെ ഫലമായി തകരുന്ന കുട്ടിക്കാലവും നമ്മെ ഗൗരവതരമായ ചില ചിന്തകളിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മൂല്യങ്ങളെയും മാനസികാരോഗ്യത്തെയും എങ്ങനെയാണ് തകിടം മറിക്കുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.