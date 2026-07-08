  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ആരോഗ്യവാര്‍ത്ത
  4. Drinking three to four litres of water per hour can lead to dangerous hyponatremia
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (12:04 IST)

മണിക്കൂറില്‍ മൂന്നോനാലോ ലിറ്റര്‍ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അപകടകരമായ ഹൈപ്പോനാട്രീമിയക്ക് കാരണമാകും; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം

Warm Water, Hot Water, Drink Warm Water, Health Benefits of Warm water, ചൂടുവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള്‍, അതിരാവിലെ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (12:04 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (11:06 IST)
google-news
ശരീരത്തില്‍ ശരിയായ അളവില്‍ ജലാംശം നിലനിര്‍ത്തേണ്ടത് നിലനില്‍പ്പിന് പ്രധാനമാണ്. എന്നിരുന്നാലും വളരെയധികം ജലാംശം ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് ആരോഗ്യപരമായി അപകടങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നു. ഓവര്‍ഹൈഡ്രേഷന്‍ ഫലമായി അപകടകരമായ ഹൈപ്പോനാട്രീമിയ അവസ്ഥകള്‍ക്ക് കാരണമാകും. ശരീരത്തില്‍ ക്രമാതീതമായി സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. അമിത ജലാംശം തലവേദന, ആശയക്കുഴപ്പം, ഓക്കാനം, അപസ്മാരം, തുടങ്ങി മരണത്തിന് പോലും കാരണമായേക്കാം. ഹൈപ്പോനട്രീമിയ അപകടകരമാണ്. കാരണം ശരീരത്തിലെ സോഡിയം അംശം വളരെ കുറയുന്നത് കോശങ്ങളുടെ വീക്കത്തിന് കാരണമാവുകയും മാരകമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.  
 
ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ മൂന്നോ നാലോ ലിറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍ വെള്ളം കുടിക്കരുതെന്നും ദിവസവും പത്ത് ലിറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍ വെച്ചം കുടിക്കരുതെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. ഈ അളവിലുള്ള വെള്ളം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില്‍ കുടിക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയില്‍ വൃക്കകള്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനും തടസ്സമുണ്ടാക്കും. ശരീരത്തില്‍ അമിതമായി ജലാംശം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ശരീരം ചില ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കും. അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള മൂത്രമൊഴിക്കലാണ്. ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും നിങ്ങള്‍ ബാത്‌റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കില്‍ അതിനര്‍ത്ഥം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തില്‍ അമിതമായി ജലാംശം ഉണ്ടെന്നാണ്. 
 
അതുപോലെതന്നെ സാധാരണയായി മൂത്രത്തിന്റെ നിറം ഇളം മഞ്ഞ നിറമാണ്. എന്നാല്‍ അമിതമായി ജലാംശം ഉള്ളവരില്‍ ഇത് തെളിഞ്ഞ നിറമായി കാണപ്പെടുന്നു. അമിതമായ ജലാംശം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലും കാലുകളിലും മുഖത്തും ഒക്കെ നീര് വന്നത് പോലെ കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകും. അതുപോലെതന്നെ ഓക്കാനവും തോന്നും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ സോഡിയം പിന്നെ അളവില്‍ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അര്‍ത്ഥം.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ജിഹാദിയെന്ന് അന്‍സിബയെ വിളിച്ചത് തമാശയ്‌ക്കെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്, ടിനി ടോമിനെ കുടുക്കിയത് നീന കുറുപ്പിന്റെ മൊഴി

ജിഹാദിയെന്ന് അന്‍സിബയെ വിളിച്ചത് തമാശയ്‌ക്കെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്, ടിനി ടോമിനെ കുടുക്കിയത് നീന കുറുപ്പിന്റെ മൊഴിഅന്‍സിബയെ ജിഹാദിയെന്ന് ടിനി ടോം തമാശയ്ക്ക് വിളിച്ചതാണെന്നായിരുന്നു പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതാണ് എറണാകുളം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി കളഞ്ഞത്.

ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയ 7 ഭക്ഷണങ്ങള്‍

ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയ 7 ഭക്ഷണങ്ങള്‍കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യം പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ചില ഫോര്‍ട്ടിഫൈഡ് പാനീയങ്ങളും ഓരോ സെര്‍വിംഗിലും ഗണ്യമായി കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

Ketan Agarwal Death Case: ഫോൺ എപ്പോഴും ബിസി; കേതൻ വീട്ടുകാരോടു ചോദിച്ചു, 'അവളുടെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിച്ചോ?'

Ketan Agarwal Death Case: ഫോൺ എപ്പോഴും ബിസി; കേതൻ വീട്ടുകാരോടു ചോദിച്ചു, 'അവളുടെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിച്ചോ?'Ketan Agarwal Death Case: കഴിഞ്ഞ 18 നാണു സിയ ഗോയലും കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരിയും ചേർന്നു ലോഹ്ഗഡ് കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രതിശ്രുതവരൻ കേതൻ അഗർവാളിനെ കൊക്കയിലേക്കു തള്ളിയിട്ടു കൊലപ്പെടുത്തിയത്

30 ദിവസത്തേക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായും നിര്‍ത്താമോ; ശരീരത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും!

30 ദിവസത്തേക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായും നിര്‍ത്താമോ; ശരീരത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും!സത്യമാണെങ്കിലും, ഒരു ദിവസം അമിതമായി (34 കപ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ അതില്‍ കൂടുതല്‍) ചായ കുടിക്കുന്നത്, അതും പഞ്ചസാരയും പാലും ചേര്‍ത്ത്, നമ്മള്‍ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു.

ഖത്തറില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച; അമേരിക്കയും ഇറാനും ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ ധാരണയായി

ഖത്തറില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച; അമേരിക്കയും ഇറാനും ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ ധാരണയായിഅത് ഇതിനകം തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളില്‍ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇരു പക്ഷത്തുനിന്നുമുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ വെടിനിര്‍ത്തലിനെ അപകടത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മണിക്കൂറില്‍ മൂന്നോനാലോ ലിറ്റര്‍ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അപകടകരമായ ഹൈപ്പോനാട്രീമിയക്ക് കാരണമാകും; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം

മണിക്കൂറില്‍ മൂന്നോനാലോ ലിറ്റര്‍ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അപകടകരമായ ഹൈപ്പോനാട്രീമിയക്ക് കാരണമാകും; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണംഓവര്‍ഹൈഡ്രേഷന്‍ ഫലമായി അപകടകരമായ ഹൈപ്പോനാട്രീമിയ അവസ്ഥകള്‍ക്ക് കാരണമാകും. ശരീരത്തില്‍ ക്രമാതീതമായി സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.

രോഗപ്രതിരോധശേഷിയും മെറ്റബോളിസവും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും; തണുത്ത വെള്ളത്തിലെ കുളിക്ക് ഗുണങ്ങളേറെ

രോഗപ്രതിരോധശേഷിയും മെറ്റബോളിസവും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും; തണുത്ത വെള്ളത്തിലെ കുളിക്ക് ഗുണങ്ങളേറെതണുത്ത വെള്ളത്തില്‍ കുളിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ ചര്‍മം ശക്തിപ്പെടുന്നു. അതുപോലെതന്നെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുന്നത് തണുത്ത വെള്ളത്തില്‍ കുളിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

ഇന്ത്യയില്‍ ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെറുപ്പക്കാരില്‍ പ്രമേഹ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു

ഇന്ത്യയില്‍ ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെറുപ്പക്കാരില്‍ പ്രമേഹ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിക്കുന്നുതമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമുള്ള മുതിര്‍ന്നവരില്‍ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന സമ്മര്‍ദ്ദ സ്‌കോറുകള്‍ മോശം ഗ്ലൈസെമിക് നിയന്ത്രണവും രോഗത്തിന്റെ ദൈര്‍ഘ്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ഗണ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി.

ചൂടും നിര്‍ജ്ജലീകരണവും കാരണം നിങ്ങളുടെ വൃക്ക അപകടത്തിലാണെന്ന എട്ട് സൂചനകള്‍

ചൂടും നിര്‍ജ്ജലീകരണവും കാരണം നിങ്ങളുടെ വൃക്ക അപകടത്തിലാണെന്ന എട്ട് സൂചനകള്‍വേനല്‍ക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ നിര്‍ജ്ജലീകരണം അല്ലെങ്കില്‍ ചൂട്, ക്ഷീണം സാധാരണയായി ആളുകളുടെ മനസ്സില്‍ വരും. ദ്രാവക സന്തുലിതാവസ്ഥ തകരാറിലാകുമ്പോള്‍ ആദ്യം ആയാസം അനുഭവപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് വൃക്കകള്‍

കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന സൂര്യതാപം പിന്നീട് ചര്‍മ്മ കാന്‍സറിന് കാരണമാകും; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന സൂര്യതാപം പിന്നീട് ചര്‍മ്മ കാന്‍സറിന് കാരണമാകും; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംഇത് കുട്ടികള്‍ മുതിര്‍ന്നവരാകുമ്പോള്‍ തലപൊക്കിയേക്കാം. അകാല വാര്‍ദ്ധക്യത്തിനും ചര്‍മ്മ കാന്‍സറിനും കാരണമാകും.