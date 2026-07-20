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കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങള് വേണ്ട; സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴ് പ്രഭാത ശീലങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു
ആരോഗ്യവാനായിരിക്കാന് എപ്പോഴും മണിക്കൂറുകള് ജിമ്മില് ചെലവഴിക്കുകയോ തീവ്രമായ ഫിറ്റ്നസ് ദിനചര്യ പിന്തുടരുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോള് ഗര്ഭിണിയായിരിക്കുന്ന നടി ശാരീരികമായും മാനസികമായും തന്നെ സുഖപ്പെടുത്താന് സഹായിച്ച ലളിതമായ പ്രഭാത ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ പങ്കുവെച്ചു. വ്യത്യസ്ത ദിനചര്യകളില് വര്ഷങ്ങളോളം പരീക്ഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ചെറിയ ദൈനംദിന പരിശീലനങ്ങള് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സാമന്ത പറയുന്നു, ഇപ്പോള് 21 ദിവസത്തേക്ക് അവ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാന് അവര് മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
വയറിലെ കൊഴുപ്പ്, വീക്കം അല്ലെങ്കില് ചര്മ്മപ്രശ്നങ്ങള് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായി മല്ലിടുന്ന ആളുകള്ക്ക് അവരുടെ ദിവസം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് സാമന്ത നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ഒരു വ്യക്തി ദിവസം ആരംഭിക്കുന്ന രീതി പലപ്പോഴും തുടര്ന്നുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു.
ആളുകള് ഉണരുമ്പോള് സ്വാഭാവികമായും സ്ട്രെസ് ഹോര്മോണുകള് കൂടുതലാണ്. ഫോണുകള്, ഇമെയിലുകള്, ജോലിസ്ഥലത്തെ സന്ദേശങ്ങള് അല്ലെങ്കില് വാര്ത്തകള് ഉടനടി പരിശോധിക്കുന്നത് സമ്മര്ദ്ദത്തിന്റെ അളവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയേയുള്ളൂ. സ്ക്രീനില് എത്തുന്നതിന് പകരം, ഉണര്ന്നതിനുശേഷം ആദ്യ ഒരു മണിക്കൂര് ഫോണില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കാന് സാമന്ത ശുപാര്ശ ചെയ്യുന്നു.
ശ്രദ്ധയോടെ ശ്വസിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അവര് സംസാരിച്ചു. മന്ദഗതിയിലുള്ളതും ഉദ്ദേശ്യപൂര്വ്വവുമായ ശ്വസനം പരിശീലിക്കാന് സാമന്ത ഉപദേശിച്ചു. ഇത് വാഗസ് നാഡിയെ സജീവമാക്കാന് സഹായിക്കുകയും ശരീരം സുരക്ഷിതവും വിശ്രമവുമാണെന്ന് തലച്ചോറിന് സൂചന നല്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവര് വിശദീകരിച്ചു.
സാമന്തയുടെ ദിനചര്യയില് ഭക്ഷണവും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സ്ഥിരമായി നിലനിര്ത്താന് സഹായിക്കുന്ന സമീകൃത പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കാന് അവര് ശുപാര്ശ ചെയ്യുന്നു. ഇത് പിന്നീട് പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങള് കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കുറയ്ക്കുന്നു.
ചലനം അവര് പിന്തുടരുന്ന മറ്റൊരു ശീലമാണ്. എന്നിരുന്നാലും മണിക്കൂറുകളോളം കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങള് ചെയ്യുന്നതല്ല ഇതിനര്ത്ഥമെന്ന് അവര് വ്യക്തമാക്കി. രാവിലെ 11 മണിക്ക് മുമ്പ് ശരീരം ചലിപ്പിക്കാനും ശാരീരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് രാവിലെ ഒരു പതിവ് ഭാഗമാക്കാനും സാമന്ത ഉപദേശിക്കുന്നു.
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ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പഠിക്കണോ; കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരള അപേക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചു
കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരളയുടെ കുന്നന്താനം കമ്യൂണിറ്റി സ്കില് പാര്ക്കില് ജൂലൈ മാസം ആരംഭിക്കുന്ന 6 മാസം ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പരിശീലനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്ലസ് 2/ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമ/ഐടിഐ ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. അപേക്ഷകര് 18നും 45നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ളവര് ആയിരിക്കണം.