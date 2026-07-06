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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 6 July 2026 (10:40 IST)

മീനിന്റെ തല കഴിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണോ, ആരോഗ്യഗുണങ്ങള്‍ നിരവധി

Do you enjoy eating fish heads
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (10:40 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (10:18 IST)
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പലരും മീന്‍ കഴിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാല്‍ മീനിന്റെ തല ആരും കഴിക്കാറില്ല. മീ തല കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ധാരാളം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നു അതിനാല്‍ തന്നെ ഇനി മീന്‍ തല ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ ഇക്കാര്യം ചിന്തിക്കണം. വിറ്റാമിന്‍ എയുടെ കലവറയാണ് മീനിന്റെ തല. ഇത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത പോഷകമാണ്.
 
കാഴ്ചമങ്ങല്‍, തിമിരം എന്നിവ തടയാന്‍ ദിവസവും മീനിന്റെ തല കഴിക്കാം. മീനിന്റെ തലയില്‍ ധാരാളം ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡുകള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഓര്‍മ്മശക്തിയും ശ്രദ്ധയും ഇത് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും. കൂടാതെ വൃക്കകളില്‍ കല്ലുണ്ടാകുന്നതും മീനിന്റെ തലയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷകങ്ങള്‍ തടയും.
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ശ്രീനു എസ്
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