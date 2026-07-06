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മീനിന്റെ തല കഴിക്കാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണോ, ആരോഗ്യഗുണങ്ങള് നിരവധി
പലരും മീന് കഴിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാല് മീനിന്റെ തല ആരും കഴിക്കാറില്ല. മീ തല കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ധാരാളം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള് ലഭിക്കുന്നു അതിനാല് തന്നെ ഇനി മീന് തല ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോള് ഇക്കാര്യം ചിന്തിക്കണം. വിറ്റാമിന് എയുടെ കലവറയാണ് മീനിന്റെ തല. ഇത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. കുട്ടികള്ക്കും മുതിര്ന്നവര്ക്കും ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത പോഷകമാണ്.
കാഴ്ചമങ്ങല്, തിമിരം എന്നിവ തടയാന് ദിവസവും മീനിന്റെ തല കഴിക്കാം. മീനിന്റെ തലയില് ധാരാളം ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡുകള് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഓര്മ്മശക്തിയും ശ്രദ്ധയും ഇത് വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. കൂടാതെ വൃക്കകളില് കല്ലുണ്ടാകുന്നതും മീനിന്റെ തലയില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷകങ്ങള് തടയും.
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നന്ദകിഷോർ ഹരികുമാർ സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധൻ, സി.ഇ.ഒ ടെക്നിസാന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിവേഗ കുതിപ്പിൽ നമ്മുടെ ലോകം ഒരു വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഭീതിജനകമാണ്. മുൻതലമുറകൾ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും കളിക്കളങ്ങളിലൂടെയും ലോകത്തെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇന്നത്തെ തലമുറ ജനിച്ചുവീഴുന്നത് തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിലേക്കാണ്. ഒരു സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ദിവസവും കാണുന്ന സൈബർ കെണികളും, അതിന്റെ ഫലമായി തകരുന്ന കുട്ടിക്കാലവും നമ്മെ ഗൗരവതരമായ ചില ചിന്തകളിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മൂല്യങ്ങളെയും മാനസികാരോഗ്യത്തെയും എങ്ങനെയാണ് തകിടം മറിക്കുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.
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Mustard Health Benefits: എന്ത് കറി വയ്ക്കുമ്പോഴും കടുക് ചേർക്കുക; ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതാണ്
Mustrad Health Benefits: കാഴ്ചയിൽ കുഞ്ഞനാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ കടുകിനുണ്ട്. നൂറ് ഗ്രാം കടുകിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാലറി 67 ആണ്. ജീവകം എ, സി, ഇ, കെ, ബി 6 എന്നിവ കടുകിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാൽസ്യം, അയൺ, മഗ്നീഷ്യം, പൊട്ടാസ്യം, സിങ്ക്, കോപ്പർ എന്നിവയുടെ ഉറവിടം കൂടിയാണ് കടുക്. 100 ഗ്രാം കടുകിൽ 488 മില്ലി ഗ്രാം ഒമേഗ ഫാറ്റി ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 455 മില്ലി ഗ്രാം ഒമേഗ 6 ഫാറ്റി ആസിഡും നൂറ് ഗ്രാം കടുകിൽ ഉണ്ട്.