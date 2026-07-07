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  4. Sunburn in children can lead to skin cancer later in life
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 7 July 2026 (08:18 IST)

കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന സൂര്യതാപം പിന്നീട് ചര്‍മ്മ കാന്‍സറിന് കാരണമാകും; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

heat Wave Alert, India News, kerala Weather, Heat wave
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (08:18 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (08:22 IST)
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പല മാതാപിതാക്കളും കുട്ടിക്കാലത്ത് സൂര്യതാപമേറ്റതായി ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ടാകാം. എന്നാല്‍ സൂര്യതാപമേറ്റ ചര്‍മ്മം പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തില്‍ അപകടകരമാകുമെന്ന് ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2024 മുതല്‍ യുകെയില്‍ നടന്ന ഗവേഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നത് 59 ശതമാനം കുട്ടികളും ഒരിക്കലെങ്കിലും സൂര്യതാപമേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. എന്നാല്‍ സൂര്യതാപം മൂലമുള്ള വേദനയും ചുവപ്പും കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കുട്ടികളുടെ ചര്‍മ്മത്തിന് മാറ്റാനാവാത്ത നാശമുണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഇത് കുട്ടികള്‍ മുതിര്‍ന്നവരാകുമ്പോള്‍ തലപൊക്കിയേക്കാം. അകാല വാര്‍ദ്ധക്യത്തിനും ചര്‍മ്മ കാന്‍സറിനും കാരണമാകും.
 
കുട്ടിക്കാലത്തോ കൗമാരത്തിലോ ഉണ്ടാകുന്ന സൂര്യതാപം മൂലം ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ചര്‍മ്മ കാന്‍സറായ മെലനോമ വരാനുള്ള സാധ്യത ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറയുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഡെര്‍മറ്റോളജിസ്റ്റുകള്‍ (BAD) പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചര്‍മ്മത്തിന് ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന UV കേടുപാടുകളുടെ നാലിലൊന്ന് 20 വയസ്സിന് മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തില്‍ ചര്‍മ്മ കാന്‍സറിനുള്ള സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നുമാണ്.
 
'സാധ്യമാകുന്നിടത്തെല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളില്‍, സൂര്യതാപം ഒഴിവാക്കണം,' BAD കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ് ഡെര്‍മറ്റോളജിസ്റ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ടെസ് മക്‌ഫെര്‍സണ്‍ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. 'കടുത്ത സൂര്യതാപം പൊള്ളലുകള്‍ക്ക് കാരണമാകുകയും ഹീറ്റ് സ്‌ട്രോക്കിനും ഹീറ്റ് ക്ഷീണത്തിനും കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. അതിനാല്‍ ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി കാണണം.
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ശ്രീനു എസ്
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