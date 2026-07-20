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ഈ രാശിക്കാര് എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും ഒരു തിരിച്ചുവരവാക്കി മാറ്റുന്നു
അപ്രതിരോധ്യമായ പ്രതിരോധശേഷിക്ക് പേരുകേട്ട രാശിചിഹ്നങ്ങളാണിവ. ഓരോ തിരിച്ചടിക്കു ശേഷവും ഉയര്ന്നുവരികയും വിജയിക്കുന്നതുവരെ ശ്രമിക്കുകയും ഓരോ തവണയും ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ രാശിക്കാര്. ചില രാശിക്കാര് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള് നേടിയെടുക്കുന്നതില് അചഞ്ചലരും സ്ഥിരോത്സാഹമുള്ളവരുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എത്ര പരാജയങ്ങള് നേരിട്ടാലും അവര് തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങള് സാക്ഷാത്കരിക്കാന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.
ധൈര്യശാലികളായ മേടരാശിക്കാര് എപ്പോഴും ഉന്നതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അവരുടെ സ്ഥിരോത്സാഹമാണ് അവരുടെ സൂപ്പര് പവര്. അവര് വെല്ലുവിളികളെ ഇന്ധനമാക്കി മാറ്റുന്നു. മറ്റുള്ളവര് ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് അവര് ആശയങ്ങളില് തല്ക്ഷണം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. സ്ഥിരതയ്ക്കും ഇച്ഛാശക്തിക്കും പേരുകേട്ട ഇടവം രാശിക്കാര് ഒരിക്കലും തളരില്ല. ഒരു കാളയെപ്പോലെ അവര് അക്ഷീണം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. അവരുടെ ശാഠ്യം ഒരു ശക്തിയാണ്. ഇത് അവരെ ദീര്ഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന് അവരെ സഹായിക്കുന്നു.
വികാരഭരിതരായ വൃശ്ചികരാശിക്കാര്ക്ക് തീവ്രമായ ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാകും. അവര് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് വൈകാരികമായി അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അത് അവരുടെ ആവേശത്തിന് ഇന്ധനം നല്കുന്നു. ഓരോ വീഴ്ചയില് നിന്നും അവര് മുമ്പത്തേക്കാള് ശക്തമായി ഉയര്ന്നുവരും.
ശരീരത്തില് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണോ, ഈ ഭക്ഷണങ്ങള് കഴിക്കരുത്
ശരീരത്തില് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് വഴിവയ്ക്കും. ഇതിനായി ജീവിതശൈലിയിലും ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് മധുര പാനിയങ്ങളാണ്. പാക്കേജിലുള്ള ജ്യൂസുകളും ഒഴിവാക്കണം. ഇവയില് കൂടുതല് ഫ്രക്ടോസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂട്ടും. കൂടാതെ മാംസാഹാരവും മീനും ഒഴിവാക്കണം. കൂടാതെ പ്രോട്ടീന് കൂടുതല് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും യൂറിക് ആസിഡ് കൂട്ടും. മറ്റൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ്. ഇതില് ബ്രെഡ്, ചോക്ലേറ്റ്, എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, കേക്ക്, ബിസ്കറ്റ് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്നു.
ഈ ഭക്ഷണങ്ങള് നിങ്ങളെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കും!
ചിലഭക്ഷണങ്ങള് കഴിക്കുന്നത് സമ്മര്ദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാകാന് കാരണമാകും. കാരണം കുടലിനെ സെക്കന്റ് ബ്രെയിന് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കുടലില് മില്യണ് കണക്കിന് മൈക്രോഓര്ഗാനിക്കുകള് ഉണ്ട്. ഇവയാണ് നമ്മുടെ മൂഡും പ്രതിരോധ ശേഷിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികള്ക്ക് ചില ഭക്ഷണങ്ങള് ഇഷ്ടമല്ല. അവ കഴിക്കുമ്പോള് വയറിന് പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകും. പഞ്ചസാര കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇതില് പ്രധാനി. ഇത്തരം ഭക്ഷണം കൂടുതല് കഴിക്കുന്നത് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കും. കൂടാതെ ആര്ട്ടിഫിഷ്യലായി മധുരം നല്കുന്ന പദാര്ത്ഥങ്ങള് കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തില് ഇന്ഫ്ളമേഷന് ഉണ്ടാക്കുകയും സമ്മര്ദ്ദം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. കോഫി കൂടുതല് കുടിക്കുന്നതും പ്രശ്നമാണ്. ഇത് രക്തസമ്മര്ദ്ദവും ഹൃദയമിടിപ്പും കൂട്ടും. കൂടുതല് വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങള് കഴിക്കുന്നതും ഇന്ഫ്ളമേഷന് ഉണ്ടാക്കും.
രാവിലെ വെറും വയറ്റില് ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കു, ഗുണങ്ങള് നിരവധി
നിരവധി ആന്റിഓക്സിഡന്റും പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയ പഴമാണ് ഈന്തപ്പഴം. രാവിലെ വെറും വയറ്റില് ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് എനര്ജി ലഭിക്കാനും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. ഇതില് ഉയര്ന്ന ഫൈബര് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ വയര് നിറഞ്ഞ അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയും കലോറി കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങള് കുറച്ചുമാത്രം കഴിക്കാന് നിര്ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ അമിത ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാനും സാധിക്കും. ഈന്തപ്പഴത്തില് ധാരാളം കോപ്പര്, സെലീനിയം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ എല്ലുകളുടെ ബലത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇന്ഡക്സ് കുറവായതിനാല് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര ഉയരില്ല. പ്രമേഹരോഗികള്ക്കും ഇത് നല്ലതാണ്.
ഹൃദയാരോഗ്യവും മുട്ടയും തമ്മിലുള്ള അതിശയകരമായ ബന്ധം ഇതാണ്
മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വര്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം. ബൂസ്റ്റണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്. 2300 ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ആഴ്ചയില് അഞ്ചോ അതിലധികമോ മുട്ട കഴിക്കുന്നവരില് രക്തസമ്മര്ദ്ദവും ഷുഗറും കുറയുമെന്നും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും പഠനത്തില് കണ്ടെത്തി. അമേരിക്കന് ഹാര്ട്ട് അസോസിയേഷന്റെ നിര്ദേശപ്രകാരം ഹൃയാരോഗ്യത്തിന് ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ട കഴിക്കണമെന്നാണ്. പ്രോട്ടീന്റെയും പോഷകങ്ങളുടെയും കലവറയാണ് മുട്ട. ഒരു മുട്ടയില് ആറുഗ്രാം പ്രോട്ടീനാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.