സവോള ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം; ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം!
ഉള്ളിയിലെ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും സള്ഫര് സംയുക്തങ്ങളും സമ്പന്നമായതിനാല് കരളിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പര്ഫുഡ് ആയി ഉള്ളി പലപ്പോഴും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാല് ഉള്ളിയുടെ ഉള്ളില് നിങ്ങള് ചിലപ്പോള് കാണുന്ന ഇരുണ്ട കറുത്ത വരയോ പാളിയോ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. ആവര്ത്തിച്ച് കഴിച്ചാല് നിങ്ങളുടെ കരളിന് ദോഷം വരുത്തുന്ന ഫംഗസ് മലിനീകരണത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം.
ഉള്ളിയുടെ ഉള്ളില് കറുപ്പ് അല്ലെങ്കില് ഇരുണ്ട പാടുകള് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സാധാരണയായി ഒരു ഫംഗസ് അണുബാധയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി ആസ്പര്ജില്ലസ് നൈഗര് മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ചൂടുള്ളതും ഈര്പ്പമുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഈ ഫംഗസ് വളരുന്നത്. കൃഷി, ഗതാഗതം അല്ലെങ്കില് സംഭരണ സമയത്ത് ഉള്ളിയെ ആക്രമിക്കാന് ഇതിന് കഴിയും. കാലക്രമേണ ഈ ഫംഗസ് മൈക്കോടോക്സിനുകള് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇവ കരള് കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ശരീരത്തിലെ വിഷവിമുക്തമാക്കല് പ്രക്രിയകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വിഷ സംയുക്തങ്ങളാണ്.
മൈക്കോടോക്സിന് കലര്ന്ന ഭക്ഷണങ്ങള് കഴിക്കുന്നത് കരളില് സമ്മര്ദ്ദം, വീക്കം, ഫാറ്റി ലിവര് രോഗം പോലുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത അവസ്ഥകള് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് പറയുന്നു. ശുദ്ധമായ ഉള്ളി കരളിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെങ്കിലും മലിനമായ ഉള്ളിക്ക് വിപരീത ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് ജേണല് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് ആന്ഡ് മെറ്റബോളിക് ഡിസോര്ഡേഴ്സിലെ ഒരു റിപ്പോര്ട്ട് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഒരൊറ്റ എക്സ്പോഷര് അപകടകരമല്ലെങ്കിലും ആവര്ത്തിച്ചുള്ള ഉപഭോഗം ദീര്ഘകാല ആരോഗ്യ അപകടസാധ്യതകള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.