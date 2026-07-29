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  4. Admissions for 100 MBBS seats will be permitted at the second medical college in Thiruvananthapuram
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (09:34 IST)

തിരുവനന്തപുരത്തെ രണ്ടാമത്തെ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിന് അടുത്ത അധ്യയന വര്‍ഷം 100 എംബിബിഎസ് സീറ്റില്‍ പ്രവേശനം അനുവദിക്കും: കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെപി നദ്ദ

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (09:36 IST)
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തലസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ മെഡിക്കല്‍ കോളേജായ കെ. കരുണാകരന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ അടുത്ത അധ്യയന വര്‍ഷം 100 എം.ബി.ബി.എസ് സീറ്റില്‍ പ്രവേശനം അനുവദിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ. പി. നദ്ദ തത്വത്തില്‍ അംഗീകരിച്ചു. ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവുമായി  ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
 
കോടികള്‍ മുടക്കി 10 വര്‍ഷം മുമ്പ് കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിട്ടും എം.ബി.ബി.എസ് പഠനം ആരംഭിക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോയത് കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിനോടകം 1,100 കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇവിടെ എം.ബി.ബി.എസ് പഠനത്തിന് അവസരമൊരുങ്ങുമായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
 
കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നല്‍കിയതായും മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി ജനറ്റിക് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേരളത്തില്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപോസല്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജില്ലാ ആശുപത്രികള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ട്രോമ കെയര്‍ സെന്റര്‍ ആരംഭിക്കാനുള്ള സഹായം കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉറപ്പ് നല്‍കി. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സിന്റെ പരിധി ഉയര്‍ത്തണമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യവും കേന്ദ്രമന്ത്രി നദ്ദ തത്വത്തില്‍ അംഗീകരിച്ചു.
 
കേരളത്തിലെ മൂന്ന് മെന്റല്‍ ഹെല്‍ത്ത് സെന്ററുകളുടെയും നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ സഹായം നല്‍കുമെന്നും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് എച്ച്.പി.വി വാക്സിന്‍ നല്‍കുന്നതിനും കേന്ദ്രസഹായം കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉറപ്പു നല്‍കി. എന്‍.എച്ച്.എമ്മിനുള്ള ഫണ്ട് കേരളത്തിന് അപര്യാപ്തമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി. ഫണ്ട് കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിധി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വാഗ്ദാനം നല്‍കി.
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ശ്രീനു എസ്
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