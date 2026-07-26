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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Sunday, 26 July 2026 (17:17 IST)

ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്‌സിന്റെ രാജാവ്: ബദാമിന്റെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങള്‍ അറിയാമോ

The King of Dry Fruits
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sun, 26 Jul 2026 (10:38 IST)
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പോഷകസമൃദ്ധവും വിറ്റാമിനുകള്‍, ധാതുക്കള്‍, നാരുകള്‍, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകള്‍, സസ്യ പ്രോട്ടീന്‍ എന്നിവയാല്‍ സമ്പന്നവുമായതിനാല്‍ ബദാമിനെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്‌സിന്റെ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള്‍, വാണിജ്യ ആവശ്യം, ആഗോള വിപണി മൂല്യം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തില്‍ അവ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്‌സുകളില്‍ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പോഷകാഹാരം, മധുരപലഹാരങ്ങള്‍, ബേക്കറി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍, ധാന്യങ്ങള്‍, ഭക്ഷണ സപ്ലിമെന്റുകള്‍ എന്നിവയില്‍ ബദാം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. 
 
സസ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രോട്ടീന്‍, ആരോഗ്യകരമായ മോണോസാച്ചുറേറ്റഡ് കൊഴുപ്പുകള്‍, വിറ്റാമിന്‍ ഇ, മഗ്‌നീഷ്യം, കാല്‍സ്യം, മാംഗനീസ്, ഭക്ഷണ നാരുകള്‍ എന്നിവയുടെ ഒരു പ്രധാന ഉറവിടമാണ് ബദാം. തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഉതകുന്ന ഭക്ഷണക്രമങ്ങള്‍, ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഉതകുന്ന ഭക്ഷണക്രമങ്ങള്‍, ഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ലഘുഭക്ഷണങ്ങള്‍, ഉയര്‍ന്ന ഊര്‍ജ്ജം നല്‍കുന്ന ഭക്ഷണ വിഭാഗങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ ഇവ സാധാരണയായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 
ഇന്ത്യയില്‍, ജമ്മു കശ്മീര്‍, ലഡാക്ക്, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ബദാം ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍. മിതശീതോഷ്ണ പഴ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കുള്ളത്. ആഗോളതലത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബദാം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയാണ്.
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ശ്രീനു എസ്
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