  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Norway's chances to winning worldcup is really low, pressure fully on england says erling haaland
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (10:10 IST)

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്

ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിന് മുന്‍പായി നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം താരം വ്യക്തമാക്കിയത്.

Erling Haaland
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (10:10 IST) Updated: Fri, 10 Jul 2026 (10:01 IST)
google-news
ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ മത്സരത്തിന് മുന്‍പായി നോര്‍വെയ്ക്ക് മുകളില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സൂപ്പര്‍ താരം എര്‍ലിങ് ഹാളണ്ട്. ലോകകപ്പില്‍ ഫേവറേറ്റുകളുണ്ട്. ഇത്തവണ അവരില്‍ ഒരു ടീമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്. നോര്‍വെ അങ്ങനെയല്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ നോര്‍വെയ്ക്ക് മുകളില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദമില്ലെന്നും എന്നാല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ലെന്നും ഹാളണ്ട് വ്യക്തമാക്കി. ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിന് മുന്‍പായി നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം താരം വ്യക്തമാക്കിയത്.
 
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലീഡ്‌സിലാണ് നോര്‍വെയുടെ സൂപ്പര്‍ താരമായ ഹാളണ്ടിന്റെ ജനനം. തന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്‌പെഷ്യലായുള്ള അനുഭവമാണെന്നാണ് ഹാളണ്ട് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ജനിച്ചതും വളര്‍ന്നതും. ടീം മേറ്റ്‌സുകളുമായാണ് മത്സരിക്കേണ്ടത്. തീര്‍ച്ചയായും ഫേവറേറ്റുകള്‍ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് എന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് മുകളില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളില്ലെന്നും ഹാളണ്ട് വ്യക്തമാക്കി.
 
നേരത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ ഫ്രാന്‍സുമായുള്ള മത്സരത്തിന് മുന്‍പായി സമാനമായ പ്രതികരണമായിരുന്നു ഹാളണ്ട് നടത്തിയത്. ഫ്രാന്‍സ് ഞങ്ങളെ തോല്പിക്കാന്‍ പോവുകയാണ്. ചിലപ്പോള്‍ ഈ ലോകകപ്പും അവര്‍ നേടുമെന്നായിരുന്നു അന്ന് ഹാളണ്ട് പറഞ്ഞത്. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഇതുവരെ 5 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച ഹാളണ്ട് 7 ഗോളുകളാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർ

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർവിഷയത്തില്‍ വ്യക്തത നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രം

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രംലോകകപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡും 27കാരന്‍ സ്വന്തം പേരിലാക്കി.

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ അഞ്ച് റൺസിനും രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനുമാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്ഓസ്‌ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവര്‍ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി.

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർമത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ 80 റണ്‍സ് പ്രകടനത്തിന്റെ മികവില്‍ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 158 റണ്‍സാണെടുത്തത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിയ വിജയലക്ഷ്യം വെറും 13.5 ഓവറില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് മറികടന്നിരുന്നു.

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്ഇത്തവണ അവരില്‍ ഒരു ടീമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്. നോര്‍വെ അങ്ങനെയല്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ നോര്‍വെയ്ക്ക് മുകളില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദമില്ലെന്നും എന്നാല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ലെന്നും ഹാളണ്ട് വ്യക്തമാക്കി.

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യ

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യIndia vs England: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ചാംപ്യൻമാരായ ഇന്ത്യ ലോക ക്രിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ നാണംകെട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നാലാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റിന്റെ തോൽവിയാണ് ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയത്. ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പര 3-0 ത്തിനു ഇന്ത്യക്കു നഷ്ടമായി.

Shreyas Iyer : ടീം തോറ്റു, പക്ഷേ ബാറ്ററായി ശ്രേയസ് തിളങ്ങി, വിരട് കോലിയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം

Shreyas Iyer : ടീം തോറ്റു, പക്ഷേ ബാറ്ററായി ശ്രേയസ് തിളങ്ങി, വിരട് കോലിയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പംഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നാലാം ടി20 മത്സരത്തിലും വമ്പന്‍ തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങിയെങ്കിലും വ്യക്തിഗത പ്രകടനത്തിന്റെ മികവില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

France vs Morocco: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; മൊറോക്കോയെ തോൽപ്പിച്ച് സെമിയിൽ

France vs Morocco: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; മൊറോക്കോയെ തോൽപ്പിച്ച് സെമിയിൽFrance vs Morocco: ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ മൊറോക്കോയെ തോൽപ്പിച്ച് ഫ്രാൻസ് സെമി ഫൈനലിൽ. എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് മുൻ ചാംപ്യൻമാരുടെ ജയം. ബോസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കിലിയെൻ എംബാപ്പെയും ഒസ്മാനെ ഡെംബലെയുമാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ സ്‌കോറർമാർ.