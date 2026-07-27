  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. Young man develops heart disease despite following a healthy lifestyle
Written By ശ്രീനു എസ്

ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത ശൈലി പിന്തുടര്‍ന്നിട്ടും യുവാവിന് ഹൃദ്രോഗം; വിശദീകരണവുമായി ഡോക്ടര്‍

Heart Attack, Lifestyle effects youth Heart Health, Heart Attack in Youth, ഹൃദയാഘാതം, യുവാക്കളില്‍ ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗം, ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്ക്‌
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (10:13 IST)
google-news
ഹൃദ്രോഗം പലപ്പോഴും പ്രായമായവരെയോ അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി നയിക്കുന്നവരെയോ മാത്രമേ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല. പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരും, സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കുന്നവരും, പുകവലിയോ മദ്യമോ ഒഴിവാക്കുന്നവരുമായ ആളുകള്‍ക്ക് പോലും മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഗുരുതരമായ ഹൃദ്രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം.
 
ഇന്റര്‍വെന്‍ഷണല്‍ കാര്‍ഡിയോളജിസ്റ്റും സര്‍ട്ടിഫൈഡ് ഹാര്‍ട്ട് ഫെയിലര്‍ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഡോ. സയ്യിദ് അക്രം അലി ഹൈദരാബാദില്‍ താമസിക്കുന്ന 37 വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കേസ് പങ്കുവെക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ദിവസവും 5 കിലോമീറ്റര്‍ ഓടുകയും പുകവലിയും മദ്യവും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്‌തെങ്കിലും ഒടുവില്‍ 2 ഹാര്‍ട്ട് സ്റ്റെന്റുകള്‍ ആവശ്യമായി വന്നിരുന്നു.
 
'എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 5 കിലോമീറ്റര്‍ ഓടുക, ജങ്ക് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക, പുകവലിക്കുകയോ മദ്യപിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക, കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങുക, എല്ലാം ശരിയായി ചെയ്തു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ മാസം, നെഞ്ചിലെ മര്‍ദ്ദവും ഇടതുകൈയില്‍ ഭാരവും ഉള്ളതിനാല്‍ അദ്ദേഹം കാത്ത് ലാബില്‍ എത്തി. ആന്‍ജിയോഗ്രാഫിയില്‍ രണ്ട് വലിയ ബ്ലോക്കുകള്‍ കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ഹൃദയ സ്റ്റെന്റുകള്‍ ആവശ്യമായി വന്നു.' ഡോക്ടര്‍ സയ്യിദ് പറയുന്നു.
 
ജനിതകശാസ്ത്രം, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊളസ്‌ട്രോള്‍, സമ്മര്‍ദ്ദം, വീക്കം, മോശം ഉറക്കം എന്നിവ പലപ്പോഴും മിക്ക ആളുകളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ വലിയ പങ്ക് ഹൃദ്രോഗത്തില്‍ വഹിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിങ്ങള്‍ ആരോഗ്യവാനാണെങ്കില്‍ പോലും കുടുംബത്തില്‍ നേരത്തെയുള്ള ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യത 23% വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും.
 
ഒരു ദിവസം 5 കിലോമീറ്റര്‍ ഓടുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മര്‍ദ്ദത്തെ ചെറുക്കുന്നില്ല. ഇത് അഡ്രിനാലിന്‍, രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം, വീക്കം, മൈക്രോപ്ലാക്ക് രൂപീകരണം എന്നിവ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ള പലര്‍ക്കും സിആര്‍പി അളവ് ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ധമനികളുടെ കേടുപാടുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കും. 7-8 മണിക്കൂറില്‍ താഴെ ഉറങ്ങുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് കിടക്കയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള സ്‌ക്രീന്‍ സമയം കോര്‍ട്ടിസോള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, രക്തം കട്ടിയാക്കുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
35 വയസ്സിനു ശേഷം വയറ്റിലെ കൊഴുപ്പ് കൂടുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം; ഇക്കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

ഈ രാശിക്കാര്‍ എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും ഒരു തിരിച്ചുവരവാക്കി മാറ്റുന്നു

ഈ രാശിക്കാര്‍ എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും ഒരു തിരിച്ചുവരവാക്കി മാറ്റുന്നുചില രാശിക്കാര്‍ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കുന്നതില്‍ അചഞ്ചലരും സ്ഥിരോത്സാഹമുള്ളവരുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എത്ര പരാജയങ്ങള്‍ നേരിട്ടാലും അവര്‍ തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്കരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?

Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?ഫൈനലിൽ 54 തവണയാണ് മെസി പന്ത് തൊട്ടത്. കളി ആരംഭിച്ച് ആദ്യ 15 മിനിറ്റിൽ മെസിക്ക് ഒരു ടച്ച് മാത്രം

കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങള്‍ വേണ്ട; സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴ് പ്രഭാത ശീലങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങള്‍ വേണ്ട; സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴ് പ്രഭാത ശീലങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുവ്യത്യസ്ത ദിനചര്യകളില്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം പരീക്ഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ചെറിയ ദൈനംദിന പരിശീലനങ്ങള്‍ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സാമന്ത പറയുന്നു, ഇപ്പോള്‍ 21 ദിവസത്തേക്ക് അവ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാന്‍ അവര്‍ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ആദ്യം നല്ല അമ്മയാകു, എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം ഐഎഎസ്: പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ

ആദ്യം നല്ല അമ്മയാകു, എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം ഐഎഎസ്: പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽനിങ്ങള്‍ ഐഎഎസ് ഓഫീസറോ അധ്യാപികയോ ആകട്ടെ. ആദ്യം മികച്ചൊരു അമ്മയാകു. വീട്ടില്‍ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ പാകം ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കു.

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിന് മുന്‍പായി നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം താരം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇടയ്ക്കിടെ ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോകുന്ന ശീലം; ഇത്തരക്കാരുടേത് രോഗമാണോ?

ഇടയ്ക്കിടെ ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോകുന്ന ശീലം; ഇത്തരക്കാരുടേത് രോഗമാണോ?പലർക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ തോന്നാറുണ്ട്. ഇതൊരു അസുഖമാണ്. വയറിനുള്ളിൽ ഗ്യാസ് നിറയുന്നതു മൂലമാണ് പലരും ഈ പ്രശ്നം നേരിടുന്നത്. ഗ്യാസ്ട്രോകോളിക് റിഫ്ളക്സ് അഥവാ ഗ്യാസ്ട്രോകോളിക് റെസ്പോൺസ് എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയെ പറയുക.

ഗോതമ്പിനേക്കാള്‍ മോശമായ മറ്റൊന്നില്ല! ഓര്‍ത്തോപീഡിക് സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു

ഗോതമ്പിനേക്കാള്‍ മോശമായ മറ്റൊന്നില്ല! ഓര്‍ത്തോപീഡിക് സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നുഎന്നിരുന്നാലും, ഹരിയാനയിലെ ഗുര്‍ഗോണി സ്വദേശി ഓര്‍ത്തോപീഡിക്, ആര്‍ത്രോസ്‌കോപ്പി സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റായ ഡോ. മനു ബോറ തന്റെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റില്‍ റൊട്ടി മിതത്വം കൂടാതെ പതിവായി കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു.

ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത ശൈലി പിന്തുടര്‍ന്നിട്ടും യുവാവിന് ഹൃദ്രോഗം; വിശദീകരണവുമായി ഡോക്ടര്‍

ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത ശൈലി പിന്തുടര്‍ന്നിട്ടും യുവാവിന് ഹൃദ്രോഗം; വിശദീകരണവുമായി ഡോക്ടര്‍പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരും, സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കുന്നവരും, പുകവലിയോ മദ്യമോ ഒഴിവാക്കുന്നവരുമായ ആളുകള്‍ക്ക് പോലും മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഗുരുതരമായ ഹൃദ്രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം.

35 വയസ്സിനു ശേഷം വയറ്റിലെ കൊഴുപ്പ് കൂടുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം; ഇക്കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

35 വയസ്സിനു ശേഷം വയറ്റിലെ കൊഴുപ്പ് കൂടുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം; ഇക്കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്രണ്ടും വയറിലെ കൊഴുപ്പ് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങള്‍ ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെടാം.

ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്‌സിന്റെ രാജാവ്: ബദാമിന്റെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങള്‍ അറിയാമോ

ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്‌സിന്റെ രാജാവ്: ബദാമിന്റെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങള്‍ അറിയാമോപോഷകാഹാരം, മധുരപലഹാരങ്ങള്‍, ബേക്കറി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍, ധാന്യങ്ങള്‍, ഭക്ഷണ സപ്ലിമെന്റുകള്‍ എന്നിവയില്‍ ബദാം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.