ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത ശൈലി പിന്തുടര്ന്നിട്ടും യുവാവിന് ഹൃദ്രോഗം; വിശദീകരണവുമായി ഡോക്ടര്
ഹൃദ്രോഗം പലപ്പോഴും പ്രായമായവരെയോ അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി നയിക്കുന്നവരെയോ മാത്രമേ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല. പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരും, സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കുന്നവരും, പുകവലിയോ മദ്യമോ ഒഴിവാക്കുന്നവരുമായ ആളുകള്ക്ക് പോലും മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഗുരുതരമായ ഹൃദ്രോഗങ്ങള് ഉണ്ടാകാം.
ഇന്റര്വെന്ഷണല് കാര്ഡിയോളജിസ്റ്റും സര്ട്ടിഫൈഡ് ഹാര്ട്ട് ഫെയിലര് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഡോ. സയ്യിദ് അക്രം അലി ഹൈദരാബാദില് താമസിക്കുന്ന 37 വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കേസ് പങ്കുവെക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ദിവസവും 5 കിലോമീറ്റര് ഓടുകയും പുകവലിയും മദ്യവും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ഒടുവില് 2 ഹാര്ട്ട് സ്റ്റെന്റുകള് ആവശ്യമായി വന്നിരുന്നു.
'എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 5 കിലോമീറ്റര് ഓടുക, ജങ്ക് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക, പുകവലിക്കുകയോ മദ്യപിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക, കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങുക, എല്ലാം ശരിയായി ചെയ്തു. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ മാസം, നെഞ്ചിലെ മര്ദ്ദവും ഇടതുകൈയില് ഭാരവും ഉള്ളതിനാല് അദ്ദേഹം കാത്ത് ലാബില് എത്തി. ആന്ജിയോഗ്രാഫിയില് രണ്ട് വലിയ ബ്ലോക്കുകള് കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ഹൃദയ സ്റ്റെന്റുകള് ആവശ്യമായി വന്നു.' ഡോക്ടര് സയ്യിദ് പറയുന്നു.
ജനിതകശാസ്ത്രം, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോള്, സമ്മര്ദ്ദം, വീക്കം, മോശം ഉറക്കം എന്നിവ പലപ്പോഴും മിക്ക ആളുകളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാള് വലിയ പങ്ക് ഹൃദ്രോഗത്തില് വഹിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിങ്ങള് ആരോഗ്യവാനാണെങ്കില് പോലും കുടുംബത്തില് നേരത്തെയുള്ള ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള് നിങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യത 23% വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.
ഒരു ദിവസം 5 കിലോമീറ്റര് ഓടുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മര്ദ്ദത്തെ ചെറുക്കുന്നില്ല. ഇത് അഡ്രിനാലിന്, രക്തസമ്മര്ദ്ദം, വീക്കം, മൈക്രോപ്ലാക്ക് രൂപീകരണം എന്നിവ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ള പലര്ക്കും സിആര്പി അളവ് ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ധമനികളുടെ കേടുപാടുകള് വര്ധിപ്പിക്കും. 7-8 മണിക്കൂറില് താഴെ ഉറങ്ങുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് കിടക്കയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള സ്ക്രീന് സമയം കോര്ട്ടിസോള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, രക്തം കട്ടിയാക്കുന്നു.