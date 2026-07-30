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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (11:40 IST)

ദൈവങ്ങളുടെ ഫലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പേരയ്ക്ക; മറ്റൊരു ഫലത്തിനും അവകാശപ്പെടാനാകാത്ത ഗുണങ്ങള്‍!

Acidity, Fruits, Fruits which can make acidity, പഴങ്ങള്‍, അസിഡിറ്റി, അസിഡിറ്റിക്ക് കാരണമാകുന്ന പഴങ്ങള്‍
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (10:45 IST)
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ശൈത്യകാലത്ത് പലപ്പോഴും ലഭ്യമാകുന്ന പേരയ്ക്കയില്‍ വിറ്റാമിന്‍ സിയും ശക്തമായ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മിതമായ അളവില്‍ ഇത് കഴിക്കുന്നത് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നത്. ആയുര്‍വേദത്തില്‍ 'ദൈവങ്ങളുടെ ഫലം' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന, പോഷകസമൃദ്ധമായ ഒരു പഴമാണ് പേരയ്ക്ക. ഇത് വിലകുറഞ്ഞതും വിറ്റാമിനുകള്‍, നാരുകള്‍, ധാതുക്കള്‍ എന്നിവയാല്‍ സമ്പുഷ്ടവുമാണ്. പഴുത്ത പേരക്ക കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങള്‍ നോക്കാം.
 
ഒരു ഓറഞ്ചിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ സി പേരയ്ക്കയില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറയുന്നു. അതുപോലെ, ഈ പഴത്തില്‍ നാരുകള്‍, പൊട്ടാസ്യം, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകള്‍ എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പേരയ്ക്കയിലെ ലയിക്കുന്ന നാരുകള്‍ ചീത്ത കൊളസ്‌ട്രോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു. ഇതിലെ ഉയര്‍ന്ന പൊട്ടാസ്യം രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാനും രക്തയോട്ടം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. ആന്റിഓക്സിഡന്റുകള്‍ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളെ ചെറുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
 
പേരയ്ക്കയ്ക്ക് ഗ്ലൈസെമിക് സൂചിക കുറവാണ്. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. പ്രമേഹമുള്ളവര്‍ക്ക് പോലും പേരയ്ക്ക കഴിക്കാം. പേരയ്ക്കയിലെ നാരുകള്‍ ഗ്ലൂക്കോസ് ആഗിരണം മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നതിലൂടെ പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.
 
പേരയ്ക്കയില്‍ കലോറി കുറവും നാരുകള്‍ കൂടുതലുമാണ്. ഇത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. ഇത് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കൂടുതല്‍ നേരം വയറു നിറഞ്ഞതായി തോന്നിപ്പിക്കും. അതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കും. ഇത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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