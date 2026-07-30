മഴക്കാലത്തെ ആരോഗ്യം, കർക്കടകത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പാലിക്കേണ്ട പ്രത്യേക ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ
തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയില് പല സ്ത്രീകളിലും ആര്ത്തവസമയത്തെ വയറുവേദന (Dysmenorrhea), ശരീരവേദന എന്നിവ വര്ദ്ധിക്കാറുണ്ട്
കര്ക്കടക മാസത്തെ 'ശരീര ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയും പുനരുജ്ജീവനത്തിന്റെയും കാലഘട്ടം' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇടവപ്പാതിക്കും തുലാവര്ഷത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഈ പ്രകൃതിമാറ്റം കാലാവസ്ഥയില് വന് വ്യതിയാനങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഉയര്ന്ന ഈര്പ്പവും , സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ കുറവും, പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന തണുപ്പും മനുഷ്യശരീരത്തിലെ 'വാത-പിത്ത-കഫ' ദോഷങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തെറ്റിക്കുന്നു.
പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളില്, ഹോര്മോണ് വ്യതിയാനങ്ങള്, പ്രതിരോധശേഷിക്കുറവ്, ദഹനപ്രശ്നങ്ങള്, ചര്മ്മ-മുടി രോഗങ്ങള് എന്നിവ ഈ സമയത്ത് രൂക്ഷമാകാന് സാധ്യതയേറെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പരമ്പരാഗതമായ ആയുര്വേദ നിഷ്ഠകളും ആധുനിക ആരോഗ്യ തത്ത്വങ്ങളും കോര്ത്തിണക്കിയുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലി കര്ക്കടകത്തില് സ്ത്രീകള് പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്.
1. ഭക്ഷണരീതിയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും കര്ക്കടകക്കഞ്ഞിയും
കര്ക്കടക മാസത്തില് ശരീരത്തിലെ ദഹനശക്തി അത്യന്തം മന്ദഗതിയിലായിരിക്കും. അതിനാല് എളുപ്പത്തില് ദഹിക്കുന്നതും പോഷകസമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണങ്ങള് കഴിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം.
കര്ക്കടകക്കഞ്ഞി (ഔഷധക്കഞ്ഞി): ഞവരിനെല്ല്, ദശപുഷ്പങ്ങള് (പൂവാംകുറുന്നില, കയ്യോന്നി, മുക്കുറ്റി തുടങ്ങിയവ), ദശമൂലം, ജീരകം, ഉലുവ, ആശാളി എന്നിവ ചേര്ത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ഔഷധക്കഞ്ഞി അത്താഴത്തിന് പകരം കഴിക്കുന്നത് പ്രതിരോധശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ (Toxins) പുറന്തള്ളാനും സഹായിക്കും.
പച്ചക്കറികളും ഇലക്കറികളും: 'കര്ക്കടകത്തില് പത്തില കഴിക്കണം' എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്. തകിട, താള്, തകരം, ചീര, മത്തന് ഇല തുടങ്ങിയ നാടന് ഇലക്കറികള് ദഹനപ്രശ്നങ്ങള് മാറ്റാന് ഉത്തമമാണ്. എന്നാല്, മഴക്കാലത്ത് ബാക്ടീരിയല് അണുബാധയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ഇലക്കറികള് ഉപ്പു വെള്ളത്തില് കഴുകി തിളപ്പിച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
ഒഴിവാക്കേണ്ടവ: തണുത്ത ആഹാരങ്ങള്, എണ്ണയില് പൊരിച്ച പലഹാരങ്ങള്, പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങള്, അമിതമായ മദ്യം/കഫീന് എന്നിവ പൂര്ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക. എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം (ചുക്ക്, ജീരകം, അല്ലെങ്കില് രാമച്ചം ഇട്ടത്) കുടിക്കുക.
2. ചര്മ്മ സംരക്ഷണവും വ്യക്തിശുചിത്വവും
അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈര്പ്പം കാരണം ചര്മ്മത്തില് ഫംഗസ് അണുബാധകള് , ചൊറിച്ചില്, മുഖക്കുരു എന്നിവ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്:
ഈര്പ്പം തങ്ങിനില്ക്കാന് അനുവദിക്കരുത്: കുളികഴിഞ്ഞ ഉടന് ശരീരം, പ്രത്യേകിച്ച് മടക്കുകളുള്ള ഭാഗങ്ങള് നന്നായി തുടച്ചുണക്കുക. ഈര്പ്പമുള്ള വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കുന്നത് അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകും. കെമിക്കല് അധിഷ്ഠിത സോപ്പുകള്ക്ക് പകരം ചെറുപയറുപൊടി, മഞ്ഞള്, കസ്തൂരിമഞ്ഞള് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുന്നത് ചര്മ്മത്തിലെ അണുബാധ തടയും.
3. ഗര്ഭാശയ ആരോഗ്യവും ആര്ത്തവ ശുചിത്വവും
തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയില് പല സ്ത്രീകളിലും ആര്ത്തവസമയത്തെ വയറുവേദന (Dysmenorrhea), ശരീരവേദന എന്നിവ വര്ദ്ധിക്കാറുണ്ട്
ആര്ത്തവ ദിനങ്ങളില് അടിവയറ്റിലും നടുവിലും ചൂടുവെള്ളത്തിന്റെ ബാഗ് (Hot water bag) ഉപയോഗിച്ച് ചൂടുപിടിക്കുന്നത് പേശികള്ക്ക് ആശ്വാസം നല്കും.
രാവിലെ വെറുംവയറ്റില് ഉലുവയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമോ, ജീരകവെള്ളമോ കുടിക്കുന്നത് വയറ്റിലെ ഗ്യാസ്ട്രബിളും വയറുവേദനയും കുറയ്ക്കും.
മഴക്കാലത്ത് തുണികള് ഉണങ്ങാന് പാടായതിനാല് പാഡുകളും ആര്ത്തവ കപ്പുകളും (Menstrual Cups) കൂടുതല് ശുചിത്വത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.
4. മാനസികാരോഗ്യവും വ്യായാമവും
സൂര്യപ്രകാശം കുറയുന്ന മഴക്കാലത്ത് ശരീരത്തില് 'സെറടോണിന്' (Serotonin) ഹോര്മോണിന്റെ അളവ് കുറയുകയും ഇത് 'സീസണല് ഡിപ്രഷന്' (SAD) അല്ലെങ്കില് അനാവശ്യമായ മടി, വിഷാദം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യാം:
കനത്ത വ്യായാമങ്ങള്ക്ക് പകരം വീടിനുള്ളില് ചെയ്യാവുന്ന സൂര്യനമസ്കാരം, പ്രാണായാമം, ലളിതമായ യോഗാസനങ്ങള് എന്നിവ ശീലമാക്കുക. ഇത് രക്തയോട്ടം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.
പകലുറക്കം ആയുര്വേദപ്രകാരം കര്ക്കടകത്തില് പൂര്ണ്ണമായും നിഷിദ്ധമാണ്. ഇത് കഫക്കോപത്തിനും ദഹനക്കേടിനും വഴിവെക്കും. കൃത്യമായ രാത്രിയുറക്കം ശീലമാക്കുക.