ഇന്റര്മിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിങ് സ്ത്രീകള്ക്ക് ദോഷകരമാണോ? ഹോര്മോണുകളെ ബാധിക്കും
ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും, ഭക്ഷണശീലങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്താനും, ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണത്തിനിടയില് കൂടുതല് ഇടവേള നല്കാനുമുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ മാര്ഗമായി ഇടവിട്ടുള്ള ഉപവാസം അഥവാ ഇന്റര്മിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിങ് മാറിയിരിക്കുന്നു. 16 മണിക്കൂര് ഉപവസിക്കുകയും എട്ട് മണിക്കൂര് ഇടവേളയില് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 16:8 രീതി പ്രത്യേകിച്ചും സാധാരണമാണ്. എന്നാല് ഉപവാസം എല്ലാവര്ക്കും ഒരുപോലെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സമ്മര്ദ്ദം, ഉറക്കം, കലോറി ഉപഭോഗം, മൊത്തത്തിലുള്ള പോഷകാഹാരം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങള് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തെയും ബാധിക്കും.
ശരീരത്തിലെ പ്രധാന സ്ട്രെസ് ഹോര്മോണായ കോര്ട്ടിസോളില് നിന്നാണ് പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുന്നത്. രാവിലെ കോര്ട്ടിസോള് സ്വാഭാവികമായി ഉയര്ന്നിരിക്കും. പ്രഭാതഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നത് അത് വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. ഇത് അണ്ഡാശയങ്ങള് അധിക ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് സൂചന നല്കും. ഇത് ആര്ത്തവ കാലതാമസം പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും.
കൂടാതെ തൈറോയ്ഡ് പ്രവര്ത്തനത്തെയും ബാധിക്കും. T4 സജീവമായ T3 ആക്കി മാറ്റാന് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് രാവിലെ പോഷകാഹാരം ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ വളരെ നീണ്ട ഉപവാസം ഉപാപചയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ മന്ദഗതിയിലാക്കിയേക്കാം.