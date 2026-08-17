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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (09:05 IST)

പൂച്ചയോട് കളിക്കുമ്പോള്‍ സൂക്ഷിക്കണം! സിഎസ്ഡി വരാന്‍ സാധ്യത

Be careful when playing with a cat
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (09:08 IST)
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പൂച്ചകള്‍ പലരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട വളര്‍ത്തു മൃഗമാണ്. അവയോട് കളിക്കാന്‍ ആരാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്? എന്നാല്‍ അവയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു പോറലിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ രോഗം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? ബാര്‍ട്ടോണെല്ല ഹെന്‍സെലേ എന്ന ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സൂനോട്ടിക് അണുബാധയായ ക്യാറ്റ് സ്‌ക്രാച്ച് ഡിസീസ് (സിഎസ്ഡി), പലപ്പോഴും പോറലുകള്‍, കടികള്‍, അല്ലെങ്കില്‍ രോഗബാധിതനായ പൂച്ചയുടെ ഉമിനീരുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കം എന്നിവയിലൂടെ പകരുന്നു.
 
ഈ അവസ്ഥ പ്രാഥമികമായി പോറലുണ്ടായ സ്ഥലത്തിന് സമീപമുള്ള ലിംഫ് നോഡുകളുടെ വീക്കം, പനി, ക്ഷീണം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍, അപൂര്‍വ സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍, ഇത് എന്‍സെഫലോപ്പതി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ ന്യൂറോളജിക്കല്‍ സങ്കീര്‍ണതകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, ഇത് ആശയക്കുഴപ്പം, അപസ്മാരം, കടുത്ത തലവേദന, ഓര്‍മ്മക്കുറവ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കാരണമാകാം. 
 
ബാക്ടീരിയ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുകയും മാനസികാവസ്ഥകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തുകയും മറ്റ് ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ എന്‍സെഫലോപ്പതി എന്ന ഒരു സങ്കീര്‍ണത ഉണ്ടാകുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് നേരത്തെയുള്ള രോഗനിര്‍ണയവും സമയബന്ധിതമായ ചികിത്സയും നിര്‍ണായകമാണ്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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