  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. Crossed Your 30s? 5 Essential Health Checks Every Woman Should Get Annually
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 16 August 2026 (14:12 IST)

മുപ്പതുകളിലേക്ക് കടന്നോ? സ്ത്രീകൾ നിർബന്ധമായും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചെയ്യേണ്ട 5 മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ

30 വയസ്സ് പിന്നിട്ട ഏതൊരു സ്ത്രീയും വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട 5 സുപ്രധാന മെഡിക്കല്‍ പരിശോധനകള്‍ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം

Women Health Checkup After 30, Essential Health Tests for Women 30s, Pap Smear Test Women, Thyroid Test After 30, Preventive Healthcare for Women, Blood Sugar Lipid Profile Women 30s
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (16:40 IST)
google-news
സ്ത്രീകളില്‍ ജീവിതശൈലിയിലും ശരീരത്തിന്റെ ഹോര്‍മോണ്‍ വ്യതിയാനങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് മുപ്പതുകള്‍ . കുടുംബവും ജോലിയും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള്‍ സ്വന്തം ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ സ്ത്രീകള്‍ പലപ്പോഴും മറന്നുപോകാറുണ്ട്. എന്നാല്‍, പല രോഗങ്ങളും തുടക്കത്തില്‍ യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ശരീരത്തില്‍ വളരാന്‍ സാധ്യതയുള്ള പ്രായം കൂടിയാണിത്. രോഗങ്ങള്‍ വന്നതിന് ശേഷം ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലത് അത് വരാതെ തടയുന്നതാണ് .  30 വയസ്സ് പിന്നിട്ട ഏതൊരു സ്ത്രീയും വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട 5 സുപ്രധാന മെഡിക്കല്‍ പരിശോധനകള്‍ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം.
 
1. പാപ്പ് സ്മിയര്‍ ടെസ്റ്റ് (Pap Smear Test)
 
ഗര്‍ഭാശയ  അര്‍ബുദം (Cervical Cancer) തുടക്കത്തിലെ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ സ്രവ പരിശോധനയുമാണ് പാപ്പ് സ്മിയര്‍ ടെസ്റ്റ്. ഇന്ത്യയില്‍ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ക്യാന്‍സറുകളിലൊന്നാണ് സെര്‍വിക്കല്‍ ക്യാന്‍സര്‍.30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്‍ 3 വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും അല്ലെങ്കില്‍ ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം 5 വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം.
 
 
 2. തൈറോയ്ഡ് ഫംഗ്ഷന്‍ ടെസ്റ്റ് (Thyroid Profile - T3, T4, TSH)
 
സ്ത്രീകളില്‍ വളരെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തരാറിലാകുന്ന അവസ്ഥ. കാരണം ഇല്ലാതെ തടി വെയ്ക്കുക, അമിത ക്ഷീണം, മുടി കൊഴിച്ചില്‍, ക്രമരഹിതമായ ആര്‍ത്തവം, വിഷാദം എന്നിവ തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാകാം.രക്തത്തിലെ T3, T4, TSH അളവുകള്‍ വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ പരിശോധിക്കുന്നത് ഹോര്‍മോണ്‍ സമതുലിതാവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കാന്‍ സഹായിക്കും.
 
 3. സമഗ്ര രക്ത പരിശോധനയും വിറ്റാമിന്‍ ലെവലും (CBC, Vitamin D3 & B12)
 
ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുറവ് (Anemia), അസ്ഥികളുടെ ബലം, നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാന്‍ നിര്‍ണ്ണായകമാണ് ഈ പരിശോധന.മുപ്പതുകളില്‍ സ്ത്രീകളില്‍ കാല്‍സ്യം, വിറ്റാമിന്‍ ഡി3 എന്നിവയുടെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങും. ഇത് ഭാവിയില്‍ അസ്ഥിക്ഷയത്തിന് (Osteoporosis) കാരണമാകും. കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് (CBC), വിറ്റാമിന്‍ D3, വിറ്റാമിന്‍ B12 എന്നിവ ഇത് കണ്ടെത്താനായി പരിശോധിക്കുക.
 
4. ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗര്‍ & ലിപിഡ് പ്രൊഫൈല്‍ (Sugar & Cholesterol Profile)
 
ടൈപ്പ്-2 പ്രമേഹവും (Diabetes) ഉയര്‍ന്ന കൊളസ്‌ട്രോളും ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളായി ചെറുപ്പക്കാരിലും വര്‍ദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഉയര്‍ന്ന കൊളസ്‌ട്രോളോ പ്രമേഹമോ പലപ്പോഴും പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തില്‍ വലിയ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കാറില്ല. ഹൃദയാരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന്‍ കൊളസ്‌ട്രോളും രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസും കൃത്യമായി അളക്കേണ്ടതുണ്ട്.12 മണിക്കൂര്‍ ഉപവാസത്തിന് ശേഷമുള്ള രക്ത പരിശോധന വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കന്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
 
 5. മാമോ ഗ്രാം / സ്തനാര്‍ബുദ സ്വയം പരിശോധന (Breast Health Screening)
 
 മാസം തോറും ആര്‍ത്തവത്തിന് ശേഷം സ്ത്രീകള്‍ സ്വയം സ്തനങ്ങളില്‍ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടിയോ (Lumps) നിറവ്യത്യാസമോ മാറ്റങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം.നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം ക്ലിനിക്കല്‍ ബ്രെസ്റ്റ് എക്‌സാമിനേഷനോ തടിപ്പുകള്‍ കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം അള്‍ട്രാസൗണ്ട് സ്‌കാനിംഗോ മാമോഗ്രാമോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
 
Disclaimer 
 
ഈ ലേഖനത്തില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പൊതുവായ ഹെല്‍ത്ത് അവെയര്‍നസ്സ് (Health Awareness) ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇത് പ്രൊഫഷണല്‍ മെഡിക്കല്‍ നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് പകരമല്ല. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ രോഗപാരമ്പര്യം (Family History), ശാരീരിക അവസ്ഥകള്‍ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് ഏതെല്ലാം ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെയോ ഫിസിഷ്യന്റെയോ ഉപദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
പഞ്ചസാര പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കൂ, 30 ദിവസം കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും

ചില മാസങ്ങളില്‍ നിങ്ങളുടെ മുടി കൂടുതല്‍ കൊഴിയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

ചില മാസങ്ങളില്‍ നിങ്ങളുടെ മുടി കൂടുതല്‍ കൊഴിയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാണ്വര്‍ഷത്തിലെ ചില സമയങ്ങളില്‍ നിങ്ങളുടെ തലമുടി കൂടുതല്‍ കൊഴിയുന്നത് നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സീസണല്‍ മുടി കൊഴിച്ചില്‍ എന്നത് ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമാണ്, വര്‍ഷത്തിലെ ചില സമയങ്ങളില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് വേനല്‍ക്കാലത്തും ശരത്കാലത്തും മുടി പതിവിലും കൂടുതല്‍ കൊഴിയുന്നു.

കോൺവെക്കേഷന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വേണ്ടെന്ന് നിയമവിദ്യാർഥികൾ, അഭിഭാഷകരായി എൻറോൾ ചെയ്യിക്കരുതെന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ ഉത്തരവ്, പ്രതിഷേധം വന്നതോടെ തിരുത്തി

കോൺവെക്കേഷന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വേണ്ടെന്ന് നിയമവിദ്യാർഥികൾ, അഭിഭാഷകരായി എൻറോൾ ചെയ്യിക്കരുതെന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ ഉത്തരവ്, പ്രതിഷേധം വന്നതോടെ തിരുത്തിരാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ജുഡീഷ്യല്‍ പദവിയോട് ബഹുമാനമോ ആദരവോ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിയമവിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള അഭിഭാഷകനോ ന്യായാധിപനൊ ആകാനാവില്ലെന്ന് ബാര്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ നേരത്തെ ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

പാക്കേജ്ഡ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങളില്‍ ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, പൂരിത കൊഴുപ്പ് എന്നിവയുടെ ലേബലുകള്‍ പതിച്ചിട്ടില്ല; FSSAIയോട് സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരണം തേടി

പാക്കേജ്ഡ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങളില്‍ ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, പൂരിത കൊഴുപ്പ് എന്നിവയുടെ ലേബലുകള്‍ പതിച്ചിട്ടില്ല; FSSAIയോട് സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരണം തേടിഎന്ന് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. ഭക്ഷ്യ ഉല്‍പ്പാദകരുടെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന് റെഗുലേറ്റര്‍ വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നു കോടതി വിമര്‍ശിച്ചു.

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർ

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർഇന്ത്യയ്ക്കായി 21 ടെസ്റ്റുകളും 121 ഏകദിനങ്ങളും 87 ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

നെറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എവിടെ?, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസമായിട്ടും ഉത്തരസൂചിക പോലുമില്ല, ആശങ്കയിൽ വിദ്യാർഥികൾ

നെറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എവിടെ?, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസമായിട്ടും ഉത്തരസൂചിക പോലുമില്ല, ആശങ്കയിൽ വിദ്യാർഥികൾജൂലായ് 17, 18 ദിവസങ്ങളിലാണ് സയന്‍സ് വിഷയങ്ങളുടെ യുജിസി- സിഎസ്‌ഐആര്‍ നെറ്റ് പരീക്ഷകള്‍ നടന്നത്.

ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ അമിത വേദനയോ യോനീ വരൾച്ചയോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? കാരണങ്ങളും വിദഗ്ദ്ധ പരിഹാരങ്ങളും അറിയാം

ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ അമിത വേദനയോ യോനീ വരൾച്ചയോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? കാരണങ്ങളും വിദഗ്ദ്ധ പരിഹാരങ്ങളും അറിയാംഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തിനുള്ളില്‍ ഇന്നും തുറന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കുള്ള ഇടം നഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലൈംഗികാരോഗ്യം. ശാരീരികമായ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്താറുള്ള നമ്മള്‍ ലൈംഗികാരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളില്‍ നിശബ്ദത പുലര്‍ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ദിവസവും 5 മിനിറ്റ് മാറ്റിവെക്കൂ; ലൈംഗികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യേണ്ട പെൽവിക് ഫ്ലോർ എക്സർസൈസുകൾ

ദിവസവും 5 മിനിറ്റ് മാറ്റിവെക്കൂ; ലൈംഗികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യേണ്ട പെൽവിക് ഫ്ലോർ എക്സർസൈസുകൾസ്ത്രീകളില്‍ ലൈംഗികാവയവങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തയൊട്ടം കൂട്ടുകയും ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ സംതൃപ്തി നല്‍കാനും യോനിയുടെ പേശീബലം കൂട്ടാനും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് പെല്‍വിക് മസിലുകള്‍ക്കുള്ളത്.

മുപ്പതുകളിലേക്ക് കടന്നോ? സ്ത്രീകൾ നിർബന്ധമായും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചെയ്യേണ്ട 5 മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ

മുപ്പതുകളിലേക്ക് കടന്നോ? സ്ത്രീകൾ നിർബന്ധമായും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചെയ്യേണ്ട 5 മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾസ്ത്രീകളില്‍ ജീവിതശൈലിയിലും ശരീരത്തിന്റെ ഹോര്‍മോണ്‍ വ്യതിയാനങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് മുപ്പതുകള്‍ . കുടുംബവും ജോലിയും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള്‍ സ്വന്തം ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ സ്ത്രീകള്‍ പലപ്പോഴും മറന്നുപോകാറുണ്ട്.

പഞ്ചസാര പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കൂ, 30 ദിവസം കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും

പഞ്ചസാര പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കൂ, 30 ദിവസം കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുംനമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്‍ ഭക്ഷണത്തില്‍ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒന്നാണ് റിഫൈന്‍ഡ് ഷുഗര്‍. ചായയിലും കാപ്പിയിലും നമ്മള്‍ കഴിക്കുന്ന മറ്റ് മധുരപലഹാരങ്ങളിലും ജ്യൂസുകളില്‍ നിന്നെല്ലാമായി വലിയ തോതില്‍ പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നവരാണ് നമ്മള്‍.

തൈറോയ്ഡ് ചികിത്സയാണോ സ്ത്രീകളിലെ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസിന് കാരണം

തൈറോയ്ഡ് ചികിത്സയാണോ സ്ത്രീകളിലെ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസിന് കാരണംഅതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമെന്തെന്നാല്‍ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ നിന്ന് മാത്രമല്ല അപകടസാധ്യത വരുന്നത്, മറിച്ച് നമ്മള്‍ അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.