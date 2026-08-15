മുപ്പതുകളിലേക്ക് കടന്നോ? സ്ത്രീകൾ നിർബന്ധമായും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചെയ്യേണ്ട 5 മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ
30 വയസ്സ് പിന്നിട്ട ഏതൊരു സ്ത്രീയും വര്ഷത്തിലൊരിക്കല് നിര്ബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട 5 സുപ്രധാന മെഡിക്കല് പരിശോധനകള് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം
സ്ത്രീകളില് ജീവിതശൈലിയിലും ശരീരത്തിന്റെ ഹോര്മോണ് വ്യതിയാനങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് മുപ്പതുകള് . കുടുംബവും ജോലിയും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള് സ്വന്തം ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാന് സ്ത്രീകള് പലപ്പോഴും മറന്നുപോകാറുണ്ട്. എന്നാല്, പല രോഗങ്ങളും തുടക്കത്തില് യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ശരീരത്തില് വളരാന് സാധ്യതയുള്ള പ്രായം കൂടിയാണിത്. രോഗങ്ങള് വന്നതിന് ശേഷം ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാള് നല്ലത് അത് വരാതെ തടയുന്നതാണ് . 30 വയസ്സ് പിന്നിട്ട ഏതൊരു സ്ത്രീയും വര്ഷത്തിലൊരിക്കല് നിര്ബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട 5 സുപ്രധാന മെഡിക്കല് പരിശോധനകള് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം.
1. പാപ്പ് സ്മിയര് ടെസ്റ്റ് (Pap Smear Test)
ഗര്ഭാശയ അര്ബുദം (Cervical Cancer) തുടക്കത്തിലെ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ സ്രവ പരിശോധനയുമാണ് പാപ്പ് സ്മിയര് ടെസ്റ്റ്. ഇന്ത്യയില് സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ക്യാന്സറുകളിലൊന്നാണ് സെര്വിക്കല് ക്യാന്സര്.30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള് 3 വര്ഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും അല്ലെങ്കില് ഡോക്ടറുടെ നിര്ദേശപ്രകാരം 5 വര്ഷത്തില് ഒരിക്കല് നിര്ബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം.
2. തൈറോയ്ഡ് ഫംഗ്ഷന് ടെസ്റ്റ് (Thyroid Profile - T3, T4, TSH)
സ്ത്രീകളില് വളരെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവര്ത്തനം തരാറിലാകുന്ന അവസ്ഥ. കാരണം ഇല്ലാതെ തടി വെയ്ക്കുക, അമിത ക്ഷീണം, മുടി കൊഴിച്ചില്, ക്രമരഹിതമായ ആര്ത്തവം, വിഷാദം എന്നിവ തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാകാം.രക്തത്തിലെ T3, T4, TSH അളവുകള് വര്ഷത്തിലൊരിക്കല് പരിശോധിക്കുന്നത് ഹോര്മോണ് സമതുലിതാവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കാന് സഹായിക്കും.
3. സമഗ്ര രക്ത പരിശോധനയും വിറ്റാമിന് ലെവലും (CBC, Vitamin D3 & B12)
ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുറവ് (Anemia), അസ്ഥികളുടെ ബലം, നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാന് നിര്ണ്ണായകമാണ് ഈ പരിശോധന.മുപ്പതുകളില് സ്ത്രീകളില് കാല്സ്യം, വിറ്റാമിന് ഡി3 എന്നിവയുടെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടാന് തുടങ്ങും. ഇത് ഭാവിയില് അസ്ഥിക്ഷയത്തിന് (Osteoporosis) കാരണമാകും. കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് (CBC), വിറ്റാമിന് D3, വിറ്റാമിന് B12 എന്നിവ ഇത് കണ്ടെത്താനായി പരിശോധിക്കുക.
4. ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗര് & ലിപിഡ് പ്രൊഫൈല് (Sugar & Cholesterol Profile)
ടൈപ്പ്-2 പ്രമേഹവും (Diabetes) ഉയര്ന്ന കൊളസ്ട്രോളും ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളായി ചെറുപ്പക്കാരിലും വര്ദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഉയര്ന്ന കൊളസ്ട്രോളോ പ്രമേഹമോ പലപ്പോഴും പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തില് വലിയ ലക്ഷണങ്ങള് കാണിക്കാറില്ല. ഹൃദയാരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന് കൊളസ്ട്രോളും രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസും കൃത്യമായി അളക്കേണ്ടതുണ്ട്.12 മണിക്കൂര് ഉപവാസത്തിന് ശേഷമുള്ള രക്ത പരിശോധന വര്ഷത്തിലൊരിക്കന് നിര്ബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
5. മാമോ ഗ്രാം / സ്തനാര്ബുദ സ്വയം പരിശോധന (Breast Health Screening)
മാസം തോറും ആര്ത്തവത്തിന് ശേഷം സ്ത്രീകള് സ്വയം സ്തനങ്ങളില് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടിയോ (Lumps) നിറവ്യത്യാസമോ മാറ്റങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം.നിര്ദ്ദേശാനുസരണം ക്ലിനിക്കല് ബ്രെസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനോ തടിപ്പുകള് കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം അള്ട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിംഗോ മാമോഗ്രാമോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
Disclaimer
ഈ ലേഖനത്തില് നല്കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് പൊതുവായ ഹെല്ത്ത് അവെയര്നസ്സ് (Health Awareness) ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇത് പ്രൊഫഷണല് മെഡിക്കല് നിര്ദ്ദേശത്തിന് പകരമല്ല. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ രോഗപാരമ്പര്യം (Family History), ശാരീരിക അവസ്ഥകള് എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് ഏതെല്ലാം ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെയോ ഫിസിഷ്യന്റെയോ ഉപദേശം തേടേണ്ടതാണ്.