കൈകാലുകളില് ഇടക്കിടെ മരവിപ്പ് തോന്നാറുണ്ടോ, അല്ലെങ്കില് ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവം; ഈ വിറ്റാമിന്റെ കുറവാണ്
കൈകളിലും കാലുകളിലും ഇടയ്ക്കിടെ മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ വിറ്റാമിന്റെ കുറവിന്റെ ലക്ഷണമാകാം. അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും പ്രതിരോധ നടപടികളും അറിയാം. നിങ്ങളുടെ കൈകളോ കാലുകളോ പെട്ടെന്ന് മരവിച്ചതായി നിങ്ങള്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നാറുണ്ടോ? കുറച്ച് നിമിഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം, നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു ഇക്കിളി അനുഭവപ്പെടുകയോ സൂചി പോലുള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോള് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നം ആവര്ത്തിച്ച് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കില്, അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തില് ചില അവശ്യ പോഷകങ്ങളുടെ അഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിരിക്കാം.
കൈകാലുകള് ഇടയ്ക്കിടെ മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ക്ഷീണം അല്ലെങ്കില് തെറ്റായ പൊസിഷന് കാരണം മാത്രമല്ല, വിറ്റാമിന് ബി 12 ന്റെ കുറവിന്റെ ലക്ഷണവുമാകാം. ശരീരത്തില് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തിനും നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ശരിയായ പ്രവര്ത്തനത്തിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു അവശ്യ പോഷകമാണ് വിറ്റാമിന് ബി 12. മാംസം, മുട്ട, മത്സ്യം, പാലുല്പ്പന്നങ്ങള് എന്നിവയാണ് ബി 12 ന്റെ പ്രധാന ഉറവിടങ്ങള് എന്നതിനാല്, ശുദ്ധമായ സസ്യാഹാരികളിലാണ് ഇതിന്റെ കുറവ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്.
കൈകളിലും കാലുകളിലും മരവിപ്പ്, ക്ഷീണവും ബലഹീനതയും,ഓര്മ്മക്കുറവ്, തലകറക്കം,വിഷാദം അല്ലെങ്കില് മാനസികാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങള്, വായില് വ്രണം എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്.