രാവിലെ കാപ്പി കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഈ 6 മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനകള് അവഗണിക്കരുത്
കാപ്പി കുടിച്ചതിനു ശേഷം ഹൃദയമിടിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? കഫീന് നിങ്ങളുടെ സമ്മര്ദ്ദ പ്രതികരണത്തെ സജീവമാക്കും. ഇത് പലപ്പോഴും നിരുപദ്രവകരമാണ്. പക്ഷേ അത് കൂടുതല് ആഴത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും വിരല് ചൂണ്ടുന്നു. രാവിലെ കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് ദിവസത്തിന്റെ ഒരു നിര്ബന്ധിത ഭാഗമായി തോന്നിയേക്കാം. ഈ അടുപ്പത്തിന് പിന്നില് ചില കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. രാവിലെയുള്ള അലസത ഒഴിവാക്കുക, കൂടുതല് ഉണര്വ് അനുഭവപ്പെടുക എന്നിവയാണ്. എന്നാല് കഫീന് കഴിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള അനുഭവം എല്ലായ്പ്പോഴും സുഖകരമാകണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോള് ഹൃദയം വേഗത്തില് മിടിക്കാന് തുടങ്ങും. ഇത് നിസ്സാരമായി കാണരുത്.
പ്രകൃതിദത്ത ഉത്തേജകമായ കഫീന് ശരീരത്തില് അഡ്രിനാലിന്റെ വര്ദ്ധനവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. രക്തസമ്മര്ദ്ദം, ഹൃദയമിടിപ്പ്, ജാഗ്രത എന്നിവയെല്ലാം തല്ഫലമായി വര്ദ്ധിച്ചേക്കാം. ഈ പ്രതികരണം സാധാരണമാണ്. മിതമായ കഫീന് ഉപഭോഗം സാധാരണയായി ഗുരുതരമായ ഹൃദയ സംബന്ധമായ പാര്ശ്വഫലങ്ങള് ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അമിതമായ കഫീന് ഉപഭോഗം അല്ലെങ്കില് അതിനോടുള്ള വര്ദ്ധിച്ച സംവേദനക്ഷമത ഹൃദയ സംബന്ധമായ ലക്ഷണങ്ങള്ക്ക് കാരണമായേക്കാം.
കഫീന് ഒഴിഞ്ഞ വയറ്റില് വേഗത്തില് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാല്, പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് ശക്തമായ കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫലങ്ങള് കൂടുതല് വഷളാക്കും. നിങ്ങള് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ലക്ഷണങ്ങള് ഇതാ:
-നെഞ്ച് വേദന അല്ലെങ്കില് പിരിമുറുക്കം
-ശ്വാസതടസ്സം
-തലകറക്കം
-ബോധക്ഷയം
-ശാരീരിക അദ്ധ്വാനമില്ലാതെ അമിതമായ വിയര്പ്പ്
-വിശ്രമത്തില് പോലും അസാധാരണമാംവിധം വേഗത്തില് തുടരുന്ന ഹൃദയമിടിപ്പ്