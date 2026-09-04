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  4. Kenyan President orders Tata Chemicals to cease operations in the country
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (08:28 IST)

നമ്മള്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ അടിമകളാണോ: ടാറ്റ കെമിക്കല്‍സിനോട് രാജ്യത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ കെനിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഉത്തരവിട്ടു

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (08:19 IST)
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നെയ്റോബി: ഇന്ത്യയുടെ ടാറ്റ കെമിക്കല്‍സിനോട് കെനിയയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്താന്‍ ഉത്തരവിട്ടതായി കെനിയ പ്രസിഡന്റ് വില്യം റൂട്ടോ വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ സാന്നിധ്യം രാജ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടാറ്റ കെമിക്കല്‍സിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രണ്ട് പുതിയ കമ്പനികളെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് റൂട്ടോ പറഞ്ഞു.
 
ജൂലൈ അവസാനം മാഗഡി സോഡ ഫാക്ടറിയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കാനും സോഡാ ആഷ് കയറ്റുമതി നിര്‍ത്തിവയ്ക്കാനും കെനിയന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ടാറ്റ കെമിക്കല്‍ ലിമിറ്റഡിനോട് ഉത്തരവിട്ടതായി ടാറ്റ പറഞ്ഞിരുന്നു. 'ആ ടാറ്റ കമ്പനിക്ക് ... 100 വര്‍ഷത്തേക്ക് ആ കരാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര്‍ കജിയാഡോയില്‍ ഒന്നും നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടില്ല, കജിയാഡോയില്‍ ഒരു ഫാക്ടറിയും നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടില്ല,' തെക്കന്‍ കെനിയയിലെ പ്രദേശം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ റൂട്ടോ പറഞ്ഞു.
 
റൂട്ടോയുടെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമര്‍ശനത്തെക്കുറിച്ചും കമ്പനി ഇതുവരെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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