  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. BCCI Backs Rohit Sharma for 2027 ODI World Cup, Retirement Decision Left to Veteran
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (14:25 IST)

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പോലും സെഞ്ചുറി നേടി, രോഹിത്തിന് ലോകകപ്പിൽ സ്ഥാനമുറപ്പ്, ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി

Rohit Sharma, Rohit Sharma agree to retire, Rohit Sharma Career, BCCI against Rohit Sharma, Rohit Sharma and Virat Kohli
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (14:05 IST)
google-news
മുംബൈയില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 3ന് ചേര്‍ന്ന ബിസിസിഐ അവലോകന യോഗത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഏകദിന ടീമില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയെ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ച് സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമില്‍ രോഹിത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിര്‍ണായകമാകുമെന്ന് സൈകിയ യോഗത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ രോഹിത് നേടിയ സെഞ്ചുറി പ്രകടനം എടുത്തുകാട്ടിയ സൈകിയ രോഹിത്തിന്റെ ഫോമില്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതില്‍ അര്‍ഥമില്ലെന്നും ലോകകപ്പ് പോലെയൊരു വേദിയില്‍ രോഹിത്തിന്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
 
നേരത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനിടെ രോഹിത്തിന്റെ വിരമിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇതെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ദേവജിത് സൈകിയ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് എപ്പോള്‍ വിരമിക്കണമെന്ന തീരുമാനം പൂര്‍ണമായും രോഹിത്തിന്റേതായിരിക്കുമെന്നും സൈകിയ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയും ടീം മാനേജ്‌മെന്റും തീരുമാനിച്ചതില്‍ നിന്ന് വിഭിന്നമായിരുന്നു സൈകിയയുടെ ഇടപെടലെന്ന് പിന്നീട് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നിരുന്നു.എന്നാല്‍ സമീപകാലത്തെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തെ വിലയിരുത്തിയ നിര്‍ണായക ബിസിസിഐ യോഗത്തിലും സൈകിയ നിലപാട് ആവര്‍ത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
 
സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനായ അജിത് അഗാര്‍ക്കറിനും പരിശീലകന്‍ ഗൗതം ഗംഭീറിനും രോഹിത്തിന് പകരം യശ്വസി ജയ്‌സ്വാളെ ഓപ്പണിങ്ങില്‍ കൊണ്ടുവരുവാന്‍ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ രോഹിത്തിന്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന നിലപാടിനെ ഏകദിന ടീം നായകനായ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലും പിന്തുണച്ചു. ഇതോടെ 2027ലെ ലോകകപ്പ് ടീമിലെ സ്ഥാനം രോഹിത് ഉറപ്പിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ ദീര്‍ഘകാലമായുള്ള ഒരു ചര്‍ച്ചയ്ക്കാണ് ഇതോടെ താല്‍കാലിക വിരാമമായിരിക്കുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
വനിതാ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ സ്മൃതി മന്ദാനയ്ക്ക് സ്വപ്നനേട്ടം, മിതാലിയെ മറികടന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരം

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കും

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കുംപുതിയ നായകനാരാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളില്‍ രോഹിത് ശര്‍മ സജീവ സാന്നിധ്യമാകും.

തോറ്റ് തോറ്റ് മടുത്തു, ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി,അടിമുടി മാറ്റവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,

തോറ്റ് തോറ്റ് മടുത്തു, ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി,അടിമുടി മാറ്റവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,ഹെഡ് കോച്ച് സര്‍ഫറാസ് അഹ്‌മദ്, ബൗളിങ് കോച്ച് ഉമര്‍ ഗുല്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പകരം മൈക്ക് ഹെസ്സന്‍, ആഷ്‌ലി നോഫ്‌കെ എന്നിവരെ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് നിയമിച്ചു.

നിനക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കളിക്കാമായിരുന്നു, അർജൻ്റീനയെ മാത്രം തിരെഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി, വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഡി മരിയ

നിനക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കളിക്കാമായിരുന്നു, അർജൻ്റീനയെ മാത്രം തിരെഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി, വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഡി മരിയലിയോ അര്‍ജന്റീനയ്ക്കായി ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിലൂടെ ഞങ്ങള്‍ എക്കാലവും നിന്നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും.

നീ ബൗളിങ്ങും ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്ത്, ഏകദിനത്തിൽ ശ്രേയസിന് പകരം തിലകിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം, നിർദേശം നൽകി ടീം മാനേജ്മെൻ്റ്

നീ ബൗളിങ്ങും ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്ത്, ഏകദിനത്തിൽ ശ്രേയസിന് പകരം തിലകിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം, നിർദേശം നൽകി ടീം മാനേജ്മെൻ്റ്അതേസമയം ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഫവേറേറ്റിസമാണ് കാണാനാവുന്നതെന്നാണ് വാര്‍ത്തയോട് ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം.

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽ

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽഈ സാഹചര്യത്തെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നത്. താരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ബൗളിങ് മെച്ചപ്പെടുതിയിട്ടുണ്ട്.

വനിതാ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ സ്മൃതി മന്ദാനയ്ക്ക് സ്വപ്നനേട്ടം, മിതാലിയെ മറികടന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരം

വനിതാ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ സ്മൃതി മന്ദാനയ്ക്ക് സ്വപ്നനേട്ടം, മിതാലിയെ മറികടന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരംമുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനായ മിതാലി രാജിനെയും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസ താരം ചാര്‍ലോട്ട് എഡ്വേര്‍ഡ്‌സിന്റെയും റെക്കോര്‍ഡുകളാണ് സ്മൃതി മറികടന്നത്.

ഇന്ത്യ അയര്‍ലന്‍ഡിനോട് തോറ്റില്ലെ, പാകിസ്ഥാന്റെ തോല്‍വികളില്‍ വിചിതൃമായ ന്യായീകരണവുമായി മൊഹ്‌സിന്‍ നഖ്വി

ഇന്ത്യ അയര്‍ലന്‍ഡിനോട് തോറ്റില്ലെ, പാകിസ്ഥാന്റെ തോല്‍വികളില്‍ വിചിതൃമായ ന്യായീകരണവുമായി മൊഹ്‌സിന്‍ നഖ്വിമുന്‍നിര ടീമുകള്‍ പോലും പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായ തോല്‍വികള്‍ വഴങ്ങാറുണ്ടെന്നാണ് നഖ്വി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യ അയര്‍ലന്‍ഡിനോടും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നമീബിയയോടും തോറ്റിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ക്രിക്കറ്റൊന്നും അവസാനിച്ചില്ലല്ലോ എന്നാണ് നഖ്വിയുടെ ചോദ്യം.

ശ്രീലങ്ക പുറത്ത്!,പ്രഥമ വനിതാ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്ക് ഇന്ത്യ വേദിയാകും, പാകിസ്ഥാൻ കളിക്കില്ല, കാരണം ഇങ്ങനെ

ശ്രീലങ്ക പുറത്ത്!,പ്രഥമ വനിതാ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്ക് ഇന്ത്യ വേദിയാകും, പാകിസ്ഥാൻ കളിക്കില്ല, കാരണം ഇങ്ങനെഅടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന വനിതാ ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്റിന് ഇന്ത്യ ആതിഥേയരാകും. 6 ടീമുകള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂര്‍ണമെന്റ് ശ്രീലങ്കയിലാണ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.