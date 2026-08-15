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  4. What Happens to Your Body When You Stop Eating Sugar for 30 Days?
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 16 August 2026 (13:33 IST)

പഞ്ചസാര പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കൂ, 30 ദിവസം കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും

വെളുത്ത വിഷം എന്ന് പോലും ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചസാര നമ്മുടെ ശരീരവ്യവസ്ഥയെ പതുക്കെ തകര്‍ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (16:36 IST)
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നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്‍ ഭക്ഷണത്തില്‍ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒന്നാണ് റിഫൈന്‍ഡ് ഷുഗര്‍. ചായയിലും കാപ്പിയിലും നമ്മള്‍ കഴിക്കുന്ന മറ്റ് മധുരപലഹാരങ്ങളിലും ജ്യൂസുകളില്‍ നിന്നെല്ലാമായി വലിയ തോതില്‍ പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നവരാണ് നമ്മള്‍. വെളുത്ത വിഷം എന്ന് പോലും ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചസാര നമ്മുടെ ശരീരവ്യവസ്ഥയെ പതുക്കെ തകര്‍ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്‍ വെറും 30 ദിവസത്തേക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ഡയറ്റില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനായാല്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങളാകും ശരീരത്തില്‍ സംഭവിക്കുക.
 
1. ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ വെല്ലുവിളികളും മാറ്റങ്ങളും (Week 1: The Detox Phase)
 
പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുന്ന ആദ്യ 3 മുതല്‍ 5 ദിവസം വരെ ശരീരം ചില 'ഡീറ്റോക്‌സ്' ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കും. തലവേദന, ക്ഷീണം, ദേഷ്യം, മധുരത്തോടുള്ള കടുത്ത ആസക്തി എന്നിവ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകാം. പഞ്ചസാര തലച്ചോറില്‍ ഡോപാമൈന്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നില്‍ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ആദ്യ ആഴ്ച പിന്നിടുമ്പോള്‍ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് നില ക്രമാനുഗതമായി നില്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങും. മധുരം കഴിക്കുമ്പോള്‍ പെട്ടെന്ന് എനര്‍ജി സ്‌പൈക്ക് ഉണ്ടാകും അതിനാല്‍ തന്നെ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുന്നതോടെ എനര്‍ജി സ്‌പൈക്കും ക്രാഷും ഒഴിവായി സ്ഥിരതയുള്ള ഊര്‍ജം ശരീരത്തിന് ലഭിക്കും.
 
 2. ചര്‍മ്മത്തിലെ വ്യക്തമായ മാറ്റങ്ങള്‍ 
 
പഞ്ചസാര ശരീരത്തില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന 'ഗ്ലൈക്കേഷന്‍' (Glycation) പ്രക്രിയ ചര്‍മ്മത്തിലെ കൊളാജന്‍ (Collagen), എലാസ്റ്റിന്‍ (Elastin) പ്രോട്ടീനുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് അകാല വാര്‍ദ്ധക്യത്തിനും മുഖക്കുരുവിനും കാരണമാകുന്നു. ഇന്‍സുലിന്‍ പെട്ടെന്ന് ഉയരുന്നത് തടയുന്നതിലൂടെ ചര്‍മ്മത്തിലെ അമിത എണ്ണമയം കുറയുകയും മുഖക്കുരു തടയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിലെ വീക്കം കുറയുന്നതോടെ ചര്‍മ്മം കൂടുതല്‍ തിളക്കമുള്ളതും ചെറുപ്പവുമാകുന്നു.
 
 3. ശരീരഭാരത്തിലും അടിയുന്ന കൊഴുപ്പിലും കുറവ് 
 
പഞ്ചസാര പൂര്‍ണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുമ്പോള്‍ ശരീരം ഇന്ധനത്തിനായി സംഭരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പിനെ ആശ്രയിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നു. കരളിലും വയറിലും അടിയുന്ന വിസറല്‍ ഫാറ്റ് കുറയാന്‍ ഇത് സഹായിക്കും. അനാവശ്യമായ കാലറി ഒഴിവാകുന്നതോടെ ഭാരക്കുറവും പ്രകടമാകും.
 
 4. കരളും ഹൃദയവും സുരക്ഷിതമാകുന്നു
 
അമിതമായ ഫ്രക്ടോസ് (Fructose) കരളില്‍ അടിയുമ്പോഴാണ് ഫാറ്റി ലിവര്‍ (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) ഉണ്ടാകുന്നത്. പഞ്ചസാരയെ അകറ്റി നിര്‍ത്തുന്നതോടെ കരളിലെ കൊഴുപ്പ് ശേഖരം വലിയ തോതില്‍ കുറയ്ക്കും. ചീത്ത കൊളസ്‌ട്രോളിന്റെയും (LDL) ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിന്റെയും അളവ് കുറയുകയും രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം നിയന്ത്രണവിധേയമാകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയാഘാത സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.
 
 5. മാനസികാരോഗ്യവും നല്ല ഉറക്കവും 
 
 രാത്രിയില്‍ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് നില വ്യതിയാനം സംഭവിക്കാത്തതിനാല്‍ ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു.
 
 
Disclaimer 
 
ഈ ലേഖനത്തില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പൊതുവായ അറിവിലേക്കായി മാത്രം നല്‍കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് പ്രൊഫഷണല്‍ വൈദ്യോപദേശത്തിന് (Medical Advice) പകരമല്ല. പ്രമേഹം, ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ ഭക്ഷണക്രമത്തില്‍ കടുത്ത മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് തീര്‍ച്ചയായും ഒരു യോഗ്യതയുള്ള ഡോക്ടറുടെയോ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റിന്റെയോ ഉപദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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