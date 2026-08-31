ഒരു റൺ പോലും വഴങ്ങാതെ 3 വിക്കറ്റ് ,ഒപ്പം മറ്റൊരു നാഴികകല്ലും, വനിത ടി20യിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം കളറാക്കി ദീപ്തി ശർമ
വനിതാ ടി20 ക്രിക്കറ്റില് ഏറ്റവും കൂടുതല് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തുന്ന ബൗളറെന്ന റെക്കോര്ഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യന് ഓള്റൗണ്ടര് ദീപ്തി ശര്മ. വനിതാ ഏഷ്യാകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എ പോരാട്ടത്തില് തായ്ലന്ഡിനെതിരെ 3 വിക്കറ്റുകള് സ്വന്തമാക്കിയതോടെയാണ് താരം റെക്കോര്ഡ് നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. 109 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 170 വിക്കറ്റുകള് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്ന തായ്ലന്ഡ് സ്പിന്നര് തിപാച്ച പുത്തവോങ്ങിനെയാണ് താരം മറികടന്നത്. 150 ടി20 മത്സരങ്ങളില് നിന്നായി 171 വിക്കറ്റുകളാണ് ദീപ്തിക്കുള്ളത്.
MOST WICKETS IN WOMEN'S T20Is:— Maina Singh (@Maina_Singhx77) August 31, 2026
171 - Deepti Sharma ????????
170 - Thipatcha Putthawong ????????
164 - Henriette Ishimwe ????????
154 - Sophie Ecclestone
154 - Kary Chan ???????? pic.twitter.com/x9h1tnRt50
ഇന്ത്യന് ജേഴ്സിയിലെ തന്റെ 150മത്തെ പോരാട്ടത്തില് 1.1 ഓവര് പന്തെറിഞ്ഞ ദീപ്തി റണ്സൊന്നും വഴങ്ങാതെയാണ് 3 വിക്കറ്റുകള് സ്വന്തമാക്കിയത്. തായ്ലന്ഡിനെ 94 റണ്സിനാണ് ഇന്ത്യന് വനിതകള് തകര്ത്തത്. 160 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന തായ്ലന്ഡ് 66 റണ്സിന് പുറത്താവുകയായിരുന്നു.