  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Deepti sharma creates history takes top spot in women's T20 wicket Takers list
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (14:28 IST)

ഒരു റൺ പോലും വഴങ്ങാതെ 3 വിക്കറ്റ് ,ഒപ്പം മറ്റൊരു നാഴികകല്ലും, വനിത ടി20യിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം കളറാക്കി ദീപ്തി ശർമ

Deepti Sharma, Record, Elite List, T20 cricket, India vs Thailand
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (14:30 IST)
google-news
വനിതാ ടി20 ക്രിക്കറ്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തുന്ന ബൗളറെന്ന റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ദീപ്തി ശര്‍മ. വനിതാ ഏഷ്യാകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എ പോരാട്ടത്തില്‍ തായ്ലന്‍ഡിനെതിരെ 3 വിക്കറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കിയതോടെയാണ് താരം റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. 109 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 170 വിക്കറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്ന തായ്ലന്‍ഡ് സ്പിന്നര്‍ തിപാച്ച പുത്തവോങ്ങിനെയാണ് താരം മറികടന്നത്. 150 ടി20 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നായി 171 വിക്കറ്റുകളാണ് ദീപ്തിക്കുള്ളത്.
 
ഇന്ത്യന്‍ ജേഴ്‌സിയിലെ തന്റെ 150മത്തെ പോരാട്ടത്തില്‍ 1.1 ഓവര്‍ പന്തെറിഞ്ഞ ദീപ്തി റണ്‍സൊന്നും വഴങ്ങാതെയാണ് 3 വിക്കറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. തായ്ലന്‍ഡിനെ 94 റണ്‍സിനാണ് ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍ തകര്‍ത്തത്. 160 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന തായ്ലന്‍ഡ് 66 റണ്‍സിന് പുറത്താവുകയായിരുന്നു. 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
യുഎസ് ഓപ്പൺ: ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ പുറത്തായി ജോക്കോവിച്ചിന് മടക്കം, അട്ടിമറിച്ചത് അർജൻ്റീന താരം

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽ

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽഈ സാഹചര്യത്തെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നത്. താരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ബൗളിങ് മെച്ചപ്പെടുതിയിട്ടുണ്ട്.

Bangladesh vs Australia, 1st Test, Day 1: ട്രോളിയവരൊക്കെ എവിടെ? ഓസ്‌ട്രേലിയ 198 ന് ഓൾഔട്ട്, ഞെട്ടിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്

Bangladesh vs Australia, 1st Test, Day 1: ട്രോളിയവരൊക്കെ എവിടെ? ഓസ്‌ട്രേലിയ 198 ന് ഓൾഔട്ട്, ഞെട്ടിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്Bangladesh vs Australia, 1st Test: ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ദിനം ബംഗ്ലാദേശിന് ആധിപത്യം. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആതിഥേയരെ ബംഗ്ലാദേശ് 198 ൽ ഓൾഔട്ട് ആക്കി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ആദ്യദിനം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 96 !

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)നിശ്ചിത സമയത്ത് ഗോളൊന്നും പിറക്കാതിരുന്ന മത്സരത്തിൽ അധിക സമയത്താണ് സ്‌പെയിൻ ഗോൾ നേടിയത്

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർ

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർഇന്ത്യയ്ക്കായി 21 ടെസ്റ്റുകളും 121 ഏകദിനങ്ങളും 87 ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്ഏഴ് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമായി കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ച നായകന്റെ കരുത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് 36 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വിശ്വകിരീടം

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബി

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബിമുന്‍ നായകനും 1992ലെ ലോകകപ്പ് ജേതാവുമായ ഇതിഹാസതാരം ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ജയില്‍വാസത്തെ പറ്റി താരങ്ങളാരും പരസ്യപ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തരുതെന്ന കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്.

ഒരു റൺ പോലും വഴങ്ങാതെ 3 വിക്കറ്റ് ,ഒപ്പം മറ്റൊരു നാഴികകല്ലും, വനിത ടി20യിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം കളറാക്കി ദീപ്തി ശർമ

ഒരു റൺ പോലും വഴങ്ങാതെ 3 വിക്കറ്റ് ,ഒപ്പം മറ്റൊരു നാഴികകല്ലും, വനിത ടി20യിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം കളറാക്കി ദീപ്തി ശർമവനിതാ ഏഷ്യാകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എ പോരാട്ടത്തില്‍ തായ്ലന്‍ഡിനെതിരെ 3 വിക്കറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കിയതോടെയാണ് താരം റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. 109

യുഎസ് ഓപ്പൺ: ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ പുറത്തായി ജോക്കോവിച്ചിന് മടക്കം, അട്ടിമറിച്ചത് അർജൻ്റീന താരം

യുഎസ് ഓപ്പൺ: ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ പുറത്തായി ജോക്കോവിച്ചിന് മടക്കം, അട്ടിമറിച്ചത് അർജൻ്റീന താരംയുഎസ് ഓപ്പണ്‍ പുരുഷ സിംഗിള്‍സില്‍ മുന്‍ ചാമ്പ്യനായ നൊവാക് ജോകോവിച്ചിന് ഞെട്ടിക്കുന്ന തോല്‍വി. അര്‍ജന്റീന താരമായ മാരിയാനോ നവോനെയോട് ആദ്യ റൗണ്ടിലാണ് ജോക്കോവിച്ച് അടിയറവ് പറഞ്ഞത്. 5 സെറ്റുകള്‍ നീണ്ടുനിന്ന പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ജോക്കോവിച്ചിന്റെ തോല്‍വി.

തോറ്റമ്പി പാക്കിസ്ഥാൻ; രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജയം 194 റൺസിന്

തോറ്റമ്പി പാക്കിസ്ഥാൻ; രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജയം 194 റൺസിന്ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും തോറ്റമ്പി പാക്കിസ്ഥാൻ. ലോർഡ്‌സ് ടെസ്റ്റിൽ 194 റൺസിനാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ തോറ്റത്. 389 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പാക്കിസ്ഥാൻ 194 റൺസിന് ഓൾഔട്ട് ആയി.

വേണ്ടത്ര പരിശ്രമിച്ചില്ല, എല്ലാ കുറ്റവും എന്റേത് , ഏകദിന ഫോര്‍മാറ്റില്‍ പരാജയമായതിന് കാരണം ഞാന്‍ തന്നെ: സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്

വേണ്ടത്ര പരിശ്രമിച്ചില്ല, എല്ലാ കുറ്റവും എന്റേത് , ഏകദിന ഫോര്‍മാറ്റില്‍ പരാജയമായതിന് കാരണം ഞാന്‍ തന്നെ: സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റില്‍ ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ ബാറ്ററായും ഇന്ത്യന്‍ ടീം നായകനായും തിളങ്ങിയപ്പോഴും ഏകദിനക്രിക്കറ്റില്‍ പരാജയമായി മാറിയതിലെ നിരാശ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടി20 നായകനായ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്.