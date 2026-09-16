വീടിനുള്ളില് വസ്ത്രങ്ങള് ഉണക്കുന്നത് പതിവാണോ; ഇക്കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കണം
മഴക്കാലത്തോ മഞ്ഞുകാലത്തോ നമ്മള് വീടിനുള്ളില് വസ്ത്രങ്ങള് ഉണങ്ങാന് ഇടാറുള്ളത് പതിവാണ്. ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തില് നിരുപദ്രവകരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തില്, വായുസഞ്ചാരം കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങള് ഉണക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് പൂപ്പലിന്റെ അളവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.
പൂപ്പല് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് വളരാന് തുടങ്ങുമ്പോള് അത് ചുവരുകളില് കറുപ്പ് അല്ലെങ്കില് പച്ച നിറത്തിലുള്ള പാച്ചുകള് ഉണ്ടാക്കുകയും സാധാരണയായി അസുഖകരമായ ദുര്ഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ദീര്ഘകാലത്തേക്ക് പൂപ്പലുമായി സമ്പര്ക്കം പുലര്ത്തുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഉണ്ടാക്കും. ഇത്തരം ഫംഗസുകള് അപകടകരമായ അണുബാധകള്ക്ക് കാരണമാകാം അല്ലെങ്കില് ആസ്തമ പോലുള്ള ആരോഗ്യപരമായ അവസ്ഥകള് വളരെ മോശമാക്കും.
മാത്രമല്ല പരിമിതമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള രോഗികളില് അല്ലെങ്കില് ആസ്തമ, സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ്, കടുത്ത പുകവലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പള്മണറി ഡിസീസ് (സിഒപിഡി) തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള് ഉള്ളവരില് ആസ്പര്ജില്ലസ് പോലുള്ള പൂപ്പല് അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.